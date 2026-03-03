https://ria.ru/20260303/ssha-2078268886.html
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ
Американские военные тайно осуществили частичное перемещение личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до ударов по Ирану, пишет телеканал... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:01:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
владимир путин
али хаменеи
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ
