Рейтинг@Mail.ru
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078268886.html
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ
Американские военные тайно осуществили частичное перемещение личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до ударов по Ирану, пишет телеканал... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:01:00+03:00
2026-03-03T18:01:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
владимир путин
али хаменеи
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265301_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c8d2f2de41a60959ed1f3e770245913e.jpg
https://ria.ru/20260303/kitay-2078263148.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078243163.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265301_0:0:2639:1979_1920x0_80_0_0_8c2917ae24e69c60a58e042df769d2c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, владимир путин, али хаменеи, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Владимир Путин, Али Хаменеи, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
США перевезли военных с Ближнего Востока перед ударами по Ирану, пишут СМИ

NBC: перед ударами по Ирану США переместили своих военных с Ближнего Востока

© AP Photo / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mario Tama
Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американские военные тайно осуществили частичное перемещение личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до ударов по Ирану, пишет телеканал NBC со ссылкой на источник.
"За несколько недель до начала ударов США военные незаметно начали перемещение личного состава, направляя часть военнослужащих с Ближнего Востока в другие места", - говорится в публикации.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Вчера, 17:44
Как отмечает телеканал, этот шаг не был эвакуацией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Постпред рассказал об условиях возобновления переговоров Ирана с США
Вчера, 16:45
 
В миреСШАИранБлижний ВостокВладимир ПутинАли ХаменеиNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала