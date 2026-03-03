МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия России освободила населенный пункт Веселянка в Запорожской области и населенный пункт Бобылевка в Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1290 военнослужащих, 136 беспилотников и 95 единиц военной автомобильной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119156 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27995 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55737 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Бойцы российской группировки "Восток" при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью порядка 10 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. Также был опубликован видеоролик с боями за освобождение этого населённого пункта и как наши бойцы развернули там государственный флаг.

Военнослужащие группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации пользуются армейским интернетом, доступ к которому у них есть через протянутое оптоволокно, рассказал командир одного из взводов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Рубин". Помимо этого, российская группировка "Запад" за минувшие сутки уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских войск.

Начальник расчета ударных БПЛА группировки "Центр" с позывным "Арбалет" рассказал, что самая дальняя цель в тылу ВСУ, которую ему приходилось уничтожать с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", находилась на удалении в 135-136 километров.

Тем временем военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Рождественского в Запорожской области продвинулись на шесть километров западнее Терноватого, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы дронов-перехватчиков "Бумеранг" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одной боевой задаче уничтожили более 20 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" и пять беспилотников семейства DJI Mavic, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Моряк". А российские расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили за февраль 40 спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области . Также операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" боевиков ВСУ в ДНР . По информации ведомства, сегодня ВС РФ нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск БПЛА дальнего действия в зоне боевых действий.

В дополнение, силы "Севера" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Подлость ВСУ

Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ. Помимо нападения на российские школы, они также оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении.

Около 230 тысяч жителей России с 23 февраля по 1 марта остались без электричества из-за ударов ВСУ. Также противник за неделю с 23 февраля по 1 марта выпустил по гражданским объектам в Херсонской области не менее 800 боеприпасов. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны ВСУ. Двадцать два российских мирных жителя погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта.

У рояля все те же

Боевик ВСУ, пытавшийся скрыться из Красноармейска в гражданской одежде, выдал себя наличием отличительных знаков и средством связи. А еще выяснилось, что украинские военнослужащие в последнее время всё реже берут с собой документы и знаки отличия при выполнении боевых задач.

Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана . Он также заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.

Украинский военнослужащий Ростислав Лемешко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр", рассказал, что подготовка в украинских центрах обучения может помочь только военным с опытом, а не насильно мобилизованным гражданским лицам.

Предотвращение теракта