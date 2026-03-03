Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2026
17:25 03.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.03.2026
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
украина, россия, луганская народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 марта 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожской области, а также нанесли поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 119 156 беспилотников, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 995 танков и других бронемашин, 1 680 реактивных систем залпового огня, 33 597 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 55 737 единиц автомобильной техники.
 
Инфографика Украина Россия Луганская Народная Республика Спецоперация Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ Донецкая Народная Республика Херсонская область
 
 
