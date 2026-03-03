ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском

"В освобожденном районе проведены мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника: взято под контроль более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров", - говорится в сообщении.

"Заходили попарно: один отвлекает, второй продвигается. Туман и дождь дают нам шанс — меньше "птичек" у противника, можно пройти. Наши БПЛА корректируют движение, подсказывают, как идти. Постоянно на связи: прошли — закрепились — доложили. Дальше действуем по команде. Связь ни разу не подводила, всегда чётко и без задержек", - добавил, в свою очередь, Штурмовик с позывным "Длинный".