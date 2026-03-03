https://ria.ru/20260303/spetsoperatsiya-2078073884.html
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском - РИА Новости, 03.03.2026
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском
Бойцы российской группировки "Восток" при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:29:00+03:00
2026-03-03T05:29:00+03:00
2026-03-03T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077753690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском
Группировка "Восток" взяла под контроль более 350 строений в Рождественском
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Восток" при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью порядка 10 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Риздвянки (Рождественского) МО РФ
сообщило 24 февраля. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"В освобожденном районе проведены мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника: взято под контроль более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Кроме того, противник потерял до роты живой силы, десять боевых бронированных машин, 12 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", отметили в ведомстве.
Командир отделения с позывным "Стопятый" рассказал, что работал в Рождественском двумя группами. Пока одна из них отвлекала противника, вторая заходила в опорные пункты. Именно ему удалось захватить опорный пункт ВСУ
- во взятом под контроль здании находились компьютеры и прочая техника.
"Заходили попарно: один отвлекает, второй продвигается. Туман и дождь дают нам шанс — меньше "птичек" у противника, можно пройти. Наши БПЛА корректируют движение, подсказывают, как идти. Постоянно на связи: прошли — закрепились — доложили. Дальше действуем по команде. Связь ни разу не подводила, всегда чётко и без задержек", - добавил, в свою очередь, Штурмовик с позывным "Длинный".