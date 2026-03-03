Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 03.03.2026
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском
Бойцы российской группировки "Восток" при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью... РИА Новости, 03.03.2026
ВС России освободили более десяти квадратных километров в Рождественском

Группировка "Восток" взяла под контроль более 350 строений в Рождественском

Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Восток" при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью порядка 10 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Риздвянки (Рождественского) МО РФ сообщило 24 февраля. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"В освобожденном районе проведены мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника: взято под контроль более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Кроме того, противник потерял до роты живой силы, десять боевых бронированных машин, 12 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", отметили в ведомстве.
Командир отделения с позывным "Стопятый" рассказал, что работал в Рождественском двумя группами. Пока одна из них отвлекала противника, вторая заходила в опорные пункты. Именно ему удалось захватить опорный пункт ВСУ - во взятом под контроль здании находились компьютеры и прочая техника.
"Заходили попарно: один отвлекает, второй продвигается. Туман и дождь дают нам шанс — меньше "птичек" у противника, можно пройти. Наши БПЛА корректируют движение, подсказывают, как идти. Постоянно на связи: прошли — закрепились — доложили. Дальше действуем по команде. Связь ни разу не подводила, всегда чётко и без задержек", - добавил, в свою очередь, Штурмовик с позывным "Длинный".
