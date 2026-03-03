"Ничего особенного": Ловчев высказался о победе "Спартака" с Карседо

Экс-футболист выразил удивление тем, что "Спартак" в своих трансферных кампаниях не нацелен на укрепление обороны. "Последние годы "Спартак" почему-то покупает только атакующих игроков. Понятно, что "Спартак" хочет нравиться болельщикам и играть в атакующий футбол. Это правильно. Не зря команда столько раз становилась чемпионом. Но защиту надо укреплять не только количественно, но и качественно", - поделился бывший защитник "красно-белых".

"Когда пришел великий футболист (Неманья) Видич, он сам всех расставил и научил играть в защите - это была лучшая оборона "Спартака" за последнее время. А сейчас как только угловой, кто-то что-то не так делает. Как и в конце матча с "Сочи", когда "Спартак" выигрывал, (Руслан) Литвинов для чего-то взял и схватил соперника за майку. Зачем? В мое время это считалось большим нарушением, а теперь футболисты говорят, что это нормально", - добавил Ловчев.