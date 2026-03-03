Рейтинг@Mail.ru
"Ничего особенного": Ловчев высказался о победе "Спартака" с Карседо
16:45 03.03.2026
"Ничего особенного": Ловчев высказался о победе "Спартака" с Карседо
"Ничего особенного": Ловчев высказался о победе "Спартака" с Карседо
Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" не показали ничего особенного, но заслуженно одержали победу,... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт, ссср, евгений ловчев, карлос карседо, спартак москва, сочи, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, СССР, Евгений Ловчев, Карлос Карседо, Спартак Москва, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ничего особенного": Ловчев высказался о победе "Спартака" с Карседо

Ловчев: "Спартак" не показал ничего особенного, но победил по делу

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" не показали ничего особенного, но заслуженно одержали победу, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-белых" Евгений Ловчев.
В понедельник "Спартак" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:2. Для столичной команды это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"До игры еще было понятно, что "Сочи", как в прошлом сезоне, так и в этом, стоит на вылет (из РПЛ). Конечно, "Сочи" обладает составом хуже, чем у "Спартака". Единственное, что витало в воздухе: а как новый тренер, что он сделает с командой? Но игроки иногда и без тренера могут сыграть. По вчерашней игре я пока ничего такого тренерского не увидел, но так не бывает. Надо немного подождать. "Спартак" вчера был сильнее, без сомнения. "Спартак" был сильнее и по делу победил, хоть ничего особенного и не показал", - сказал Ловчев.
Экс-футболист выразил удивление тем, что "Спартак" в своих трансферных кампаниях не нацелен на укрепление обороны. "Последние годы "Спартак" почему-то покупает только атакующих игроков. Понятно, что "Спартак" хочет нравиться болельщикам и играть в атакующий футбол. Это правильно. Не зря команда столько раз становилась чемпионом. Но защиту надо укреплять не только количественно, но и качественно", - поделился бывший защитник "красно-белых".
"Когда пришел великий футболист (Неманья) Видич, он сам всех расставил и научил играть в защите - это была лучшая оборона "Спартака" за последнее время. А сейчас как только угловой, кто-то что-то не так делает. Как и в конце матча с "Сочи", когда "Спартак" выигрывал, (Руслан) Литвинов для чего-то взял и схватил соперника за майку. Зачем? В мое время это считалось большим нарушением, а теперь футболисты говорят, что это нормально", - добавил Ловчев.
