Мостовой высказался о новом тренере "Спартака"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо будут оценивать только по результатам, а если их не будет, то в клубе с ним быстро расстанутся, как и с его предшественниками, заявил РИА Новости экс-футболист команды и сборной России Александр Мостовой.
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" (3:2) в заключительном матче 19-го тура чемпионата России. Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством Карседо, который возглавил команду 5 января. "Красно-белые" с 32 очками находятся на шестом месте в чемпионате России, отставание от лидера турнира "Краснодара" составляет 11 баллов.
"С учетом огромного опыта выступления в разных странах я всегда стараюсь не переобуваться, как это делают многие. Если будет результат, Карседо будут носить на руках, а если не будет результата, то он уйдет, как и его предшественники. Нет такого понятия: подходит тренер команде или нет. Ведь когда (серб Деян) Станкович пришел в "Спартак", то все тоже кричали "Ура! Ура!", были песни и пляски. Я тогда заявил: ребята, он проиграет три матча, и вы же первые заорете против него", - сказал Мостовой.
"До Станковича все было то же самое, когда в клуб привозили посторонних людей, - добавил собеседник агентства. - Карседо выиграет две-три игры - и все будут кричать, что он в порядке. Но я за свою карьеру видел, как тренер добивался успеха с одной командой, переходил в другую и через месяц его убирали. Вот вы поставьте Мурада Мусаева из "Краснодара" в "Нижний Новгород" - и его через месяц там не будет. Ведь Пеп Гвардиола не раз говорил: "Вы что, думаете, если я сейчас приду в "Осасуну", то с ней сразу чемпионом Испании стану? Нет. Как и в условном "Брентфорде".
Гвардиола ранее с "Барселоной" трижды выигрывал чемпионат Испании, с "Баварией" три раза побеждал в Бундеслиге, а с "Манчестер Сити" шесть раз первенствовал в Английской премьер-лиге.