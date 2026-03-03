Рейтинг@Mail.ru
Мостовой высказался о новом тренере "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/spartak-2078235874.html
Мостовой высказался о новом тренере "Спартака"
Мостовой высказался о новом тренере "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Мостовой высказался о новом тренере "Спартака"
Главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо будут оценивать только по результатам, а если их не будет, то в клубе с ним быстро... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T16:33:00+03:00
2026-03-03T16:33:00+03:00
футбол
спорт
россия
испания
александр мостовой
карлос карседо
мурад мусаев
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067901522_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_b66cf9c4529f6f7369c39332d51da1ee.jpg
https://ria.ru/20260105/karsedo-2066515017.html
россия
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067901522_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23dc7c777f4be1574ecb1b0fe79f207c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, испания, александр мостовой, карлос карседо, мурад мусаев, спартак москва, краснодар, сочи, английская премьер-лига (апл), бундеслига, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Испания, Александр Мостовой, Карлос Карседо, Мурад Мусаев, Спартак Москва, Краснодар, Сочи, Английская премьер-лига (АПЛ), Бундеслига, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мостовой высказался о новом тренере "Спартака"

Мостовой: если у ""Спартака" будет результат, Карседо станут носить на руках

© Getty Images / Андрей МихайловХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Getty Images / Андрей Михайлов
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо будут оценивать только по результатам, а если их не будет, то в клубе с ним быстро расстанутся, как и с его предшественниками, заявил РИА Новости экс-футболист команды и сборной России Александр Мостовой.
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" (3:2) в заключительном матче 19-го тура чемпионата России. Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством Карседо, который возглавил команду 5 января. "Красно-белые" с 32 очками находятся на шестом месте в чемпионате России, отставание от лидера турнира "Краснодара" составляет 11 баллов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"С учетом огромного опыта выступления в разных странах я всегда стараюсь не переобуваться, как это делают многие. Если будет результат, Карседо будут носить на руках, а если не будет результата, то он уйдет, как и его предшественники. Нет такого понятия: подходит тренер команде или нет. Ведь когда (серб Деян) Станкович пришел в "Спартак", то все тоже кричали "Ура! Ура!", были песни и пляски. Я тогда заявил: ребята, он проиграет три матча, и вы же первые заорете против него", - сказал Мостовой.
"До Станковича все было то же самое, когда в клуб привозили посторонних людей, - добавил собеседник агентства. - Карседо выиграет две-три игры - и все будут кричать, что он в порядке. Но я за свою карьеру видел, как тренер добивался успеха с одной командой, переходил в другую и через месяц его убирали. Вот вы поставьте Мурада Мусаева из "Краснодара" в "Нижний Новгород" - и его через месяц там не будет. Ведь Пеп Гвардиола не раз говорил: "Вы что, думаете, если я сейчас приду в "Осасуну", то с ней сразу чемпионом Испании стану? Нет. Как и в условном "Брентфорде".
Гвардиола ранее с "Барселоной" трижды выигрывал чемпионат Испании, с "Баварией" три раза побеждал в Бундеслиге, а с "Манчестер Сити" шесть раз первенствовал в Английской премьер-лиге.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
 
ФутболСпортРоссияИспанияАлександр МостовойКарлос КарседоМурад МусаевСпартак МоскваКраснодарСочиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)БундеслигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала