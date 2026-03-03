Мостовой высказался о новом тренере "Спартака"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо будут оценивать только по результатам, а если их не будет, то в клубе с ним быстро расстанутся, как и с его предшественниками, заявил РИА Новости экс-футболист команды и сборной России Александр Мостовой.