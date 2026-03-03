Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды

"Сообщаем вам, что главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата", - говорится в заявлении команды.