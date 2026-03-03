Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов восстанавливается после операции и вернется на скамейку команду к концу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале клуба.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января в матче чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову.
"Сообщаем вам, что главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата", - говорится в заявлении команды.
"Спартак" с 70 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Клубу осталось провести в регулярном чемпионате семь матчей.