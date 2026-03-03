Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:46 03.03.2026 (обновлено: 14:50 03.03.2026)
Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды
Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды
Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов восстанавливается после операции и вернется на скамейку команду к концу регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
хоккей
спорт
александр барков
алексей жамнов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, александр барков, алексей жамнов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Барков, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стало известно, когда тренер "Спартака" вернется на скамейку команды

Тренер "Спартака" Жамнов вернется на скамейку к концу регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Жамнов
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Алексей Жамнов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов восстанавливается после операции и вернется на скамейку команду к концу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале клуба.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января в матче чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову.
"Сообщаем вам, что главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата", - говорится в заявлении команды.
"Спартак" с 70 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Клубу осталось провести в регулярном чемпионате семь матчей.
Хоккей Спорт Александр Барков Алексей Жамнов КХЛ 2025-2026
 
