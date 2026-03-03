Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре - РИА Новости, 03.03.2026
11:44 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sotrudnichestvo-2078138722.html
ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре
ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре
ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре
В рамках рабочего визита на Сахалин председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали ряд соглашений о сотрудничестве,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:44:00+03:00
2026-03-03T11:44:00+03:00
сахалинская область
петр фрадков
валерий лимаренко
псб (банк псб)
сахалинская область
сахалинская область, петр фрадков, валерий лимаренко, псб (банк псб)
Сахалинская область, Петр Фрадков, Валерий Лимаренко, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре

ПСБ и Сахалинская область договорились о реализации инфраструктурных проектов

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В рамках рабочего визита на Сахалин председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации двух инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Таким образом, стороны закрепили договоренности и намерения, достигнутые ранее по итогам недавней встречи в Москве.
Одним из таких совместных инфраструктурных проектов в рамках подписанных соглашений станет строительство пятизвездочной гостиницы на 125 номеров и площадью 18 тысяч квадратных метров, которая будет расположена в "Долине туристов" на территории спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Ключевое преимущество одноименной гостиницы — прямой доступ к горнолыжным склонам. В составе отельного комплекса запланированы также ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны.
Еще одно направление взаимодействия сторон – создание в Южно-Сахалинске образовательного кластера, который будет включать единое учебное пространство на 25 тысяч квадратных метров. Кластер сможет одновременно принимать до 1,8 тысячи детей.
Также ПСБ и Сахалинская область подписали соглашение об общей поддержке со стороны банка проектов социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятного экономического, инвестиционного и социального климата в Сахалинской области.
"Реализация подписанных ПСБ и Сахалинской областью соглашений станет вкладом в долгосрочный социально-экономический рост региона с пользой для жителей и гостей области. Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности", — цитирует пресс-служба Фрадкова.
Он заключил, что появление современного образовательного кластера — это инвестиция в интеллектуальный суверенитет и экономическое будущее, создание комфортной современной среды для учебы и творчества.
 
Сахалинская областьПетр ФрадковВалерий ЛимаренкоПСБ (Банк ПСБ)
 
 
