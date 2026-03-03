ПСБ и Сахалинская область договорились о сотрудничестве по инфраструктуре

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В рамках рабочего визита на Сахалин председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации двух инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Таким образом, стороны закрепили договоренности и намерения, достигнутые ранее по итогам недавней встречи в Москве.

Одним из таких совместных инфраструктурных проектов в рамках подписанных соглашений станет строительство пятизвездочной гостиницы на 125 номеров и площадью 18 тысяч квадратных метров, которая будет расположена в "Долине туристов" на территории спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Ключевое преимущество одноименной гостиницы — прямой доступ к горнолыжным склонам. В составе отельного комплекса запланированы также ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны.

Еще одно направление взаимодействия сторон – создание в Южно-Сахалинске образовательного кластера, который будет включать единое учебное пространство на 25 тысяч квадратных метров. Кластер сможет одновременно принимать до 1,8 тысячи детей.

Также ПСБ и Сахалинская область подписали соглашение об общей поддержке со стороны банка проектов социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятного экономического, инвестиционного и социального климата в Сахалинской области.

"Реализация подписанных ПСБ и Сахалинской областью соглашений станет вкладом в долгосрочный социально-экономический рост региона с пользой для жителей и гостей области. Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности", — цитирует пресс-служба Фрадкова.