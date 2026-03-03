Рейтинг@Mail.ru
Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд - РИА Новости, 03.03.2026
11:04 03.03.2026
Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд
Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд
Уголовное дело о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности поступило в... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, курская область, россия, саратов, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Россия, Саратов, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ
Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд

Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд в Саратове

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в суде
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в суде. Архивное фото
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.
В феврале дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Курска, однако защита экс-губернатора попросила изменить территориальную подсудность, передав дело для рассмотрения по существу в районный суд другого региона России, входящего в первый кассационный округ.
«
"Уголовное дело в отношении Смирнова с ходатайством его защитника об изменении территориальной подсудности поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции 3 марта 2026 года и передано судье для разрешения вопроса о принятии его к производству", - сказали в суде.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщала, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
20 февраля, 16:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
