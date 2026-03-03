Дело курского экс-губернатора Смирнова поступило в кассационный суд

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова с ходатайством об изменении территориальной подсудности поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.

"Уголовное дело в отношении Смирнова с ходатайством его защитника об изменении территориальной подсудности поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции 3 марта 2026 года и передано судье для разрешения вопроса о принятии его к производству", - сказали в суде.

По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.