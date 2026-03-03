Рейтинг@Mail.ru
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.03.2026
23:08 03.03.2026
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.03.2026
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, если по итогам парламентских выборов в Венгрии премьер-министром останется Виктор Орбан, заявил... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
венгрия
киев
виктор орбан
украина
петер сийярто
венгрия
киев
украина
в мире, венгрия, киев, виктор орбан, украина, петер сийярто
В мире, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Украина, Петер Сийярто
У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто

Сийярто: у Киева скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, если Орбан победит

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, если по итогам парламентских выборов в Венгрии премьер-министром останется Виктор Орбан, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если мы выиграем выборы, а шансы на это высоки, и будем продолжать, то украинцам придется сосуществовать с нами, и их деньги закончатся раньше, чем наша нефть", - сказал Сийярто, выступая на платформе "Цифровых гражданских кругов", выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
По его словам, в случае победы партии Орбана "Фидес" на выборах Киеву "придется прийти к соглашению сразу после" них.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреВенгрияКиевВиктор ОрбанУкраинаПетер Сийярто
 
 
