У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, если по итогам парламентских выборов в Венгрии премьер-министром останется Виктор Орбан, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.