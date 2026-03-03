У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. У Украины скорее кончатся деньги, чем у Венгрии нефть, если по итогам парламентских выборов в Венгрии премьер-министром останется Виктор Орбан, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если мы выиграем выборы, а шансы на это высоки, и будем продолжать, то украинцам придется сосуществовать с нами, и их деньги закончатся раньше, чем наша нефть", - сказал Сийярто, выступая на платформе "Цифровых гражданских кругов", выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
