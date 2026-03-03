Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
21:19 03.03.2026 (обновлено: 21:23 03.03.2026)
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога в Тель-Авиве без предварительного предупреждения об обстрелах
Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве без предварительного предупреждения об обстрелах.
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве без предварительного оповещения населения о запуске ракет, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения, сигнал тревоги был также активирован на севере Израиля в районе крупнейшего портового города Хайфа.
Израильский "12-й канал" сообщил, что ракеты были выпущены из Ливана, поэтому ввиду близкого расстояния до Израиля предварительного оповещения могло не последовать.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Число погибших из-за атак США и Израиля на Иран уточняется, заявил посол
