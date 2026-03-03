https://ria.ru/20260303/sireny-2078312104.html
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве без предварительного оповещения населения о запуске ракет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
Воздушная тревога в Тель-Авиве без предварительного предупреждения об обстрелах
Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве без предварительного предупреждения об обстрелах.
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве без предупреждения об обстрелах сработали сирены воздушной тревоги