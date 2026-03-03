Шииты и сунниты: в чем разница

Верующий во время молитвы в Московской соборной мечети

В исламе существует несколько течений. Самые известные и многочисленные ветви среди мусульман — это суннизм и шиизм. Основное различие между ними связано с вопросом преемственности власти после смерти Пророка Мухаммеда.

Кратко: в чем главное различие?

Сунниты — крупнейшее направление ислама, считают законными преемниками Мухаммеда первых четырех халифов — Абу Бакра, Умара, Усмана и Али.

Шииты — второе по численности направление, не рассматривают в качестве законных преемников Мухаммеда первых трех халифов, признавая таковым только четвертого — двоюродного брата и зятя пророка Али.

Кто такие сунниты?

Сунниты — название образовано от арабского слова "сунна", которое означает "обычай" или "путь". Таким образом, сунниты — это "люди Сунны", те, кто следует пути пророка Мухаммеда.

Название суннитов происходит от самоназвания "ахль ас-сунна валь-джама‘а". Первая часть (ахль ас-сунна) подразумевает следование пути пророка Мухаммеда и его сподвижников. Вторая часть названия (ва-ль-джама‘а) подразумевает признание общины и миссии всех сподвижников Пророка и следование их методу при решении различных проблем.

Кто такие шииты?

Шиизм – исламское течение, в котором четвертый халиф Али ибн Абу Талиб вместе с потомками признаются в качестве единственных законных преемников Посланника Аллаха Мухаммада.

Сам термин "шиит" происходит от арабского слова "ши`а" и переводится как "последователи".

Отличительной чертой шиитов является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам — назначенным Аллахом избранным лицам из числа потомков пророка, к которым они относят Али ибн Абу Талиба и его потомков от дочери Мухаммеда Фатимы, а не выборным лицам — халифам.

Почему произошел раскол в исламе

История возникновения раскола в исламе началась после смерти пророка Мухаммеда в 632 году. Тогда обострился вопрос о том, кто вместо него будет руководить мусульманами.

Будущие сунниты (приверженцы Сунны) решили самостоятельно избирать себе лидера — халифа. Те, кто полагал, что в вопросе передачи власти ключевое значение имеет семейная преемственность, стали называться шиитами.

Наиболее вероятными претендентами на власть в арабском халифате стали Абу Бакр ас-Сиддик — тесть Мухаммеда и Али ибн Абу Талиб — двоюродный брат и зять Мухаммеда.

В соответствии с традицией, пророк Мухаммед не считался вошедшим в семью Абу Бакра. Обратная ситуация была у Али — его отец Абу Талиб занимался воспитанием рано осиротевшего Мухаммеда.

Однако ближайшие соратники пророка все равно выбрали Абу Бакра.

Последовали разногласия, которые мало связаны с религиозными спорами. Дочь Мухаммеда Фатима, она же супруга проигравшего кандидата Али, пыталась получить в наследство оазис Фадак, принадлежавший ее отцу. Абу Бакр отказал Фатиме, объясняя свое решение тем, что "посланник Бога не мог иметь собственности".

Законным преемником Мухаммеда шииты, вставшие на сторону Фатимы, считали Али. Он стал четвертым халифом после смерти первых трех избранников.

В 661 году Али был убит. Тогда община раскололась окончательно. Али считается единственным лидером мусульман наравне с Мухаммедом, которого признают и сунниты, и шииты.

Первые считают его четвертым халифом, а вторые — первым имамом и святым. Пятым халифом будущих суннитов стал наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян, а вторым имамом шиитов — сын Али и внук Мухаммеда Хасан.

Ключевые события

632 год: смерть Пророка Мухаммеда. Мусульманская община столкнулась с кризисом преемственности.

Избрание Абу-Бакра. Большинство сподвижников избрало халифом Абу Бакра — одного из ближайших соратников Пророка. Однако часть верующих считала, что власть по праву должна была перейти к Али ибн Абу Талибу — двоюродному брату и зятю Мухаммада.

Конфликт вокруг Али. Али стал четвертым халифом только в 656 году, после убийства Усмана. В 661 году Али был убит, а власть перешла к династии Омейядов, которых шииты обвиняли в узурпации.

680 год: битва при Кербеле. Кульминацией противостояния стала битва при Кербеле, где войска омейядского халифа Язида I жестоко подавили восстание Хусейна ибн Али — внука пророка Мухаммеда. Это событие стало символом мученичества для шиитов.

Чем сунниты отличаются от шиитов

Сунниты, в отличие от шиитов, признают законность правления первых трех халифов: Абу Бакра, Умара и Усмана.

Сунниты учат все тексты сунны, шииты — только ту часть сунны, в которой повествуется о Мухаммеде и членах его семьи.

Сунниты утверждают, что все люди подвержены пороку. Шииты считают имама святой личностью, а его дела — непогрешимыми.

Шииты считают имама духовным лидером и руководителем общины, тогда как для суннитов имам — прежде всего настоятель мечети.

Сунниты возражают против практики "временных браков" у шиитов и утверждают, что временный брак был отменен самим пророком.

Аспект Сунниты Шииты Вопрос преемственности власти Руководить общиной может любой мусульманин, избранный среди равных Руководить общиной должны лишь прямые потомки Мухаммеда по линии Али и Фатимы Источник религиозной власти Коран, Сунна (хадисы), иджма (консенсус улемов), кияс (суждение по аналогии). Коран, Сунна, включая хадисы от имамов (потомков Али), иджма, кияс. Статус имама Имам — прежде всего настоятель мечети Имам — духовный и политический лидер одновременно Отношение к первым халифам Признают четырех праведных халифов Считают праведным халифом лишь Али; первых трех отвергают Религиозная иерархия Фактически отсутствует. Имамы, муфтии и тд. выполняют функции специалистов в различных отраслях религиозной и общественной жизни Более четкая, чем у суннитов. Существует институт аятолл - авторитетов и духовных учителей Особенности обрядов Намаз пять раз в день с поднятыми руками. Молитва от трех до пяти раз в день с опущенными руками, добавление фразы об Али в азане. День Ашура — день памяти Хусейна с церемониями самобичевания. География распространения Саудовская Аравия, Турция, Египет, Индонезия, Пакистан, Индия. Основные общины в Иране (80% населения), Ираке, Азербайджане, Ливане, Сирии, Йемене. Исторические центры Мекка, Медина, Каир, Стамбул Куфа, Кербела, Наджаф, Кум Примерная доля в мировом исламе (по оценкам на 2017 год) Примерно 90% мусульман. Примерно 10% мусульман.

Отличаются ли молитвы?

В исламе молитва, или намаз — это не только духовная практика, но и отражение богословских традиций. Сунниты и шииты, несмотря на общую основу вероучения, имеют различия в исполнении этого важнейшего обряда.

Призвание к молитве

Призыв на молитву — азан — звучит по-разному. У шиитов в азане часто добавляется фраза "Ашхаду анна Алиян валийуллах" ("Свидетельствую, что Али — наместник Аллаха"), подчеркивающая особое значение Али в шиитской традиции. У суннитов текст азана остается классическим, без упоминания конкретных личностей.

Намаз

Шииты допускают объединение некоторых обязательных молитв — например, вечернюю (магриб) и ночную (иша) можно читать подряд. Чаще всего они совершают намаз 3 раза в день. Это связано с историческими обстоятельствами и стремлением облегчить выполнение религиозных обязанностей. Сунниты совершают каждый намаз в свое время — 5 раз в день.

Отношение к хадисам

Для мусульман хадисы — изречения и действия пророка Мухаммада — являются вторым по значимости источником вероучения после Корана.

Сунниты опираются на шесть основных сборников хадисов. Они признают достоверными хадисы, переданные через широкий круг сподвижников пророка.

Шииты же отдают предпочтение хадисам, переданным через Али ибн Абу Талиба и его потомков. Основными источниками для них служат четыре сборника. Шииты критически относятся к хадисам, переданным через других сподвижников, особенно если те поддерживали первых халифов.

Турба

Во время земного поклона (суджуд) шииты часто используют глиняную табличку — турбу, сделанную из земли Кербелы, где похоронен Хусейн ибн Али. Это символизирует связь с трагическими событиями истории шиизма. Сунниты обычно молятся на обычном коврике, касаясь лбом пола или ковра.

День Ашура

Шииты отмечают траурные церемонии в день Ашура , посвященный гибели Хусейна ибн Али. В этот день они проводят особые молитвы и ритуалы, напоминающие о мученичестве имама. У суннитов этот день отмечается как пост, но без траурных обрядов.

Где проживают сунниты и шииты?

Сунниты, по оценкам, составляют около 85-87% мусульман и преобладают в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Кувейте, Омане, Турции, странах Средней Азии, странах Северной Африки.

Шииты, по оценкам, составляют где-то 10% мусульман и являются большинством в Иране, Азербайджане, Ираке, Бахрейне. Крупные общины шиитов проживают в Кувейте (30% населения), Ливане (34%) и Йемене (40%).

Есть ли конфликт между шиитами и суннитами сегодня?

К сожалению, конфликт между двумя основными ветвями ислама дожил до сегодняшних дней. Несколько обострился он после революции в Иране 1979 года, когда к власти в стране пришло радикальное шиитское духовенство.

Иран начал активно создавать так называемый шиитский пояс. Региональное объединение касалось прежде всего Сирии и Ливана. Интеграционные процессы вызвали обострение конфликтной ситуации с Саудовской Аравией, которая сочла действия Ирана угрозой своим интересам в регионе.

Противостояние шиитов и суннитов вписано в институциональное устройство политических систем ряда арабских стран. Причем часто за общинами закреплены квоты в политическом руководстве.

В Ливане шиитам полагается пост спикера парламента, суннитам — премьер-министра. В Ираке шиит возглавляет правительство, а суннит — парламент. В заселенном по преимуществу шиитами Бахрейне правит суннитская королевская династия.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сунниту молиться в шиитской мечети?

Да, суннит может молиться в шиитской мечети, и наоборот. Основные различия касаются ритуала, но не запрещают совместные молитвы. Однако некоторые шиитские мечети могут использовать турбу (глиняную табличку), что не является обязательным для суннитов.

Признают ли они Коран?

Обе ветви ислама признают Коран священным текстом, но могут по-разному интерпретировать некоторые аяты. Различия касаются не самого Корана, а хадисов и традиций, которые дополняют его понимание.

Кто появился раньше?

Сунниты и шииты возникли практически одновременно — после смерти пророка Мухаммада в 632 году. Раскол произошел из-за спора о преемственности власти: сунниты поддержали Абу Бакра, шииты — Али ибн Абу Талиба.

Есть ли различия в Коране?

Нет, текст Корана одинаков для суннитов и шиитов. Различия касаются толкований, хадисов и дополнительных молитв, но не самого священного Писания.

Почему Ашура важна для шиитов?

День Ашура (10 мухаррама) — день памяти о гибели Хусейна ибн Али в битве при Кербеле (680 год). Для шиитов это символ борьбы за справедливость и жертвенности. В этот день проводятся траурные церемонии, включая самобичевание в знак скорби.

Могут ли сунниты и шииты жениться друг на друге?

Да, браки между суннитами и шиитами разрешены, если обе стороны согласны. Однако могут возникать бытовые и религиозные нюансы, связанные с традициями и обрядами.

Есть ли общие праздники?