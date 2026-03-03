https://ria.ru/20260303/sever-2078144862.html
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Севера"
