Рейтинг@Mail.ru
В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/saratov-2078128244.html
В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов
В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов - РИА Новости, 03.03.2026
В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов
Полицейские изъяли партию нелегальных вейпов и жидкостей на 70 миллионов рублей, которые ввезли из‑за рубежа и продавали в торговых точках Саратова, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:14:00+03:00
2026-03-03T11:14:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20260210/veyp-2073384676.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов

В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов на 70 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли партию нелегальных вейпов и жидкостей на 70 миллионов рублей, которые ввезли из‑за рубежа и продавали в торговых точках Саратова, сообщили в областном ГУМВД.
По данным полиции, 33‑летний бизнесмен ввёз в регион из‑за рубежа крупную партию нелегальных вейпов и курительной жидкости с никотином и организовал сбыт через собственные торговые точки в Саратове. Он нанял 26‑летнего знакомого, который помог привлечь в ларьки минимум пять продавцов.
"В ходе обысков в пунктах продаж и на складе, принадлежащих коммерсанту, полицейские изъяли никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки, а также с поддельными QR‑кодами. Её рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов рублей. По данному факту следственной частью ГСУ ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ", - сообщило ГУМВД в Telegram-канале.
На оперативном видео пресс-служба ведомства уточнила, что всего были проверены 26 торговых точек, выявлены товары с поддельными QR-кодами. Дополнительно проводится проверка по факту подделки знаков соответствия, размещённых на фальсифицированных товарах.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область поддерживает полный запрет на продажу вейпов и готова принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия. В ноябре 2025 года депутаты саратовской областной думы попросили федеральные власти провести на территории региона эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу вейпов до 2030 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Подмосковье ликвидировали подпольное производство жидкости для вейпов
10 февраля, 10:36
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман БусаргинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала