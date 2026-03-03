В Саратове изъяли партию нелегальных вейпов

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли партию нелегальных вейпов и жидкостей на 70 миллионов рублей, которые ввезли из‑за рубежа и продавали в торговых точках Саратова, сообщили в областном ГУМВД.
По данным полиции, 33‑летний бизнесмен ввёз в регион из‑за рубежа крупную партию нелегальных вейпов и курительной жидкости с никотином и организовал сбыт через собственные торговые точки в Саратове. Он нанял 26‑летнего знакомого, который помог привлечь в ларьки минимум пять продавцов.
"В ходе обысков в пунктах продаж и на складе, принадлежащих коммерсанту, полицейские изъяли никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки, а также с поддельными QR‑кодами. Её рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов рублей. По данному факту следственной частью ГСУ ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ", - сообщило ГУМВД в Telegram-канале.
На оперативном видео пресс-служба ведомства уточнила, что всего были проверены 26 торговых точек, выявлены товары с поддельными QR-кодами. Дополнительно проводится проверка по факту подделки знаков соответствия, размещённых на фальсифицированных товарах.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область поддерживает полный запрет на продажу вейпов и готова принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия. В ноябре 2025 года депутаты саратовской областной думы попросили федеральные власти провести на территории региона эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу вейпов до 2030 года.