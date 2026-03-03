ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС обсудят на заседании в среду продление на очередные полгода персональных санкций против России, фигурантами которых с 2014 года стали уже более 2,5 тысяч человек и организаций и которые истекают 15 марта, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Этот вопрос действительно находится в повестке, он еще будет обсуждаться для достижения общего решения", - сказал собеседник агентства.
Эти санкции продлеваются каждые полгода, последний раз их продлили в сентябре прошлого года до 15 марта. Они включают заморозку активов на европейской территории и запрет на поездки в страны ЕС, включая транзит.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
