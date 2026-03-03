ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС обсудят на заседании в среду продление на очередные полгода персональных санкций против России, фигурантами которых с 2014 года стали уже более 2,5 тысяч человек и организаций и которые истекают 15 марта, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.