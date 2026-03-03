https://ria.ru/20260303/samolet-2078259597.html
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя - РИА Новости, 03.03.2026
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя
Рейс авиакомпании Azur Air ZF-2801 из Москвы в Паттайю был выполнен штатно, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 03.03.2026
