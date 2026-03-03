В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air ZF-2801 из Москвы в Паттайю был выполнен штатно, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что при взлете самолета из "Внуково" вспыхнул один из двигателей.

Также в авиакомпании опровергли сообщения о том, что рейс в Паттайю выполнялся на самолете, который ранее вернулся в Казань из-за хлопков в двигателе.

"Информация о том, что для выполнения этого рейса (в Паттайю - ред.) был якобы предоставлен самолет, который 27 февраля "следовал из Фукуока в Казань, но вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе", полностью не соответствует действительности. Рейс ZF-2801 выполнен на другом воздушном судне", - сообщили в авиакомпании.