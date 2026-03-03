Рейтинг@Mail.ru
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя
17:34 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/samolet-2078259597.html
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя
паттайя
казань
фукуока (город)
azur air
москва
происшествия
паттайя
казань
фукуока (город)
москва
паттайя, казань, фукуока (город), azur air, москва, происшествия
Паттайя, Казань, Фукуока (город), Azur Air, Москва, Происшествия
В Azur Air опровергли сообщения о самолете рейса Москвы — Паттайя

Рейс Azur Air Москва — Паттайя прошел штатно на фоне данных о возгорании

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air ZF-2801 из Москвы в Паттайю был выполнен штатно, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что при взлете самолета из "Внуково" вспыхнул один из двигателей.
Самолет авиакомпании Indigo - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
30 января, 14:09
"Рейс ZF-2801 выполнен штатно", - рассказали в Azur Air.
Также в авиакомпании опровергли сообщения о том, что рейс в Паттайю выполнялся на самолете, который ранее вернулся в Казань из-за хлопков в двигателе.
"Информация о том, что для выполнения этого рейса (в Паттайю - ред.) был якобы предоставлен самолет, который 27 февраля "следовал из Фукуока в Казань, но вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе", полностью не соответствует действительности. Рейс ZF-2801 выполнен на другом воздушном судне", - сообщили в авиакомпании.
Самолет, который выполнял рейс Фукуок - Казань, сейчас находится на Фукуоке, отметили в Azur Air.
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Шереметьево из-за дебошира задержали высадку пассажиров рейса из Хургады
13 февраля, 15:27
 
ПаттайяКазаньФукуока (город)Azur AirМоскваПроисшествия
 
 
