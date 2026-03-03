Рейтинг@Mail.ru
Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран - РИА Новости, 03.03.2026
16:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/samolet-2078235554.html
Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран
Самолет МЧС РФ вылетел в Азербайджан, чтобы доставить россиян, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:31:00+03:00
2026-03-03T16:31:00+03:00
россия, азербайджан, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Азербайджан, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет МЧС РФ вылетел в Азербайджан, чтобы доставить россиян, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.
"Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Азербайджана российских граждан. Спецборт... вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза в Москву граждан РФ, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Группа врачей отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вывоз россиян организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Из Ирана через Азербайджан эвакуировали более 720 человек
РоссияАзербайджанИранМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
