Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран
Самолет МЧС РФ вылетел в Азербайджан, чтобы доставить россиян, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:31:00+03:00
россия
россия
Россия, Азербайджан, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Военная операция США и Израиля против Ирана
