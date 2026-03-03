Рейтинг@Mail.ru
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России над Финляндией
15:54 03.03.2026
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России над Финляндией
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы РФ западнее Мурманска, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России над Финляндией

Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России западнее Мурманска

Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британский самолет-разведчик летает вдоль границы РФ западнее Мурманска, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint королевских ВВС Великобритании во вторник вылетел с базы в британском городке Уоддингтон. Он добрался до севера Финляндии и кружит по вытянутой траектории длиной около 700 километров вдоль российской границы.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Военные готовятся к посадке на военный самолет - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России
26 февраля, 21:48
 
