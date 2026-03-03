https://ria.ru/20260303/samolet-2078096400.html
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.03.2026
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии
Прибытие первого рейса из Саудовской Аравии в Москву после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке ожидается в 12.47 мск, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:53:00+03:00
2026-03-03T07:53:00+03:00
2026-03-03T09:22:00+03:00
саудовская аравия
москва
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20260303/ekaterinburg-2078082562.html
саудовская аравия
москва
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, москва, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Саудовская Аравия, Москва, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии
Прибытие рейса из Саудовской Аравии в Москву ожидается в 12.47 мск