Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии
07:53 03.03.2026 (обновлено: 09:22 03.03.2026)
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии
Прибытие первого рейса из Саудовской Аравии в Москву после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке ожидается в 12.47 мск, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
саудовская аравия
москва
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
саудовская аравия
москва
ближний восток
саудовская аравия, москва, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Саудовская Аравия, Москва, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии

Прибытие рейса из Саудовской Аравии в Москву ожидается в 12.47 мск

Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прибытие первого рейса из Саудовской Аравии в Москву после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке ожидается в 12.47 мск, рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта "Внуково".
"Рейс ожидается в 12.47 мск", - ответили в справочной службе на вопрос о расчетном времени прибытия рейса XY 0689 из Джидды.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Саудовская АравияМоскваБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
