Во Внуково рассказали, когда ожидается прибытие рейса из Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прибытие первого рейса из Саудовской Аравии в Москву после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке ожидается в 12.47 мск, рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта "Внуково".