Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости.