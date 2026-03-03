https://ria.ru/20260303/samolet-2078085212.html
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай - РИА Новости, 03.03.2026
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:11:00+03:00
2026-03-03T08:11:00+03:00
2026-03-03T08:18:00+03:00
оаэ
москва
дубай
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
оаэ
москва
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, москва, дубай, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Москва, Дубай, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
РИА Новости: Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов вылетел в Дубай