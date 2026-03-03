Рейтинг@Mail.ru
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
08:11 03.03.2026
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай - РИА Новости, 03.03.2026
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации... РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости.
Самолет сейчас летит над территорией Египта, ориентировочное время прибытия в Дубай - 10.30 мск, сообщают сервисы. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
