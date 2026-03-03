Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
09:37 03.03.2026
Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ
Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ
в мире, абу-даби, оаэ, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Абу-Даби, ОАЭ, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Россиянка Анна, проживающая с семьей в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, как им с ребенком пришлось ночевать в пустыне, чтобы обезопасить себя от продолжающихся ударов по американской военной базе в ОАЭ.
"Мы живем около аэропорта в Абу-Даби и рядом (американская военная - ред.) база, как вы знаете. Поэтому мы с семьей решили обезопасить себя. Выехали в пустыню между Абу-Даби и Дубаем, вглубь от побережья. В первую ночь разложили палатки, благо мы кемперы и все есть под рукой, ребенка оставили в машине", - рассказала Анна, работающая педагогом предшкольной подготовки.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
Вчера, 08:00
После ночевки в пустыне семья решила отправиться в туристический эмират Фуджейра, где на данный момент относительно безопасно.
"Правда, с жильем беда. Мы завтра уже не можем ничего забукировать (забронировать - ред.), все возможные варианты жилья заняты", - отметила она.
При этом Анна рассказала, что если обстановка наладится, то они с семьей вернутся домой в столицу ОАЭ, а если ситуация останется напряженной, то им придется оставаться в Фуджейре. Где они планируют жить во втором случае, россиянка не уточнила.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Вчера, 02:35
 
В миреАбу-ДабиОАЭСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
