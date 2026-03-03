Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ

ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Россиянка Анна, проживающая с семьей в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, как им с ребенком пришлось ночевать в пустыне, чтобы обезопасить себя от продолжающихся ударов по американской военной базе в ОАЭ.

"Мы живем около аэропорта в Абу-Даби и рядом (американская военная - ред.) база, как вы знаете. Поэтому мы с семьей решили обезопасить себя. Выехали в пустыню между Абу-Даби и Дубаем , вглубь от побережья. В первую ночь разложили палатки, благо мы кемперы и все есть под рукой, ребенка оставили в машине", - рассказала Анна, работающая педагогом предшкольной подготовки.

После ночевки в пустыне семья решила отправиться в туристический эмират Фуджейра, где на данный момент относительно безопасно.

"Правда, с жильем беда. Мы завтра уже не можем ничего забукировать (забронировать - ред.), все возможные варианты жилья заняты", - отметила она.

При этом Анна рассказала, что если обстановка наладится, то они с семьей вернутся домой в столицу ОАЭ , а если ситуация останется напряженной, то им придется оставаться в Фуджейре. Где они планируют жить во втором случае, россиянка не уточнила.