"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росатом" докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на иранской АЭС "Бушер", нужна будет политическая поддержка в вопросе возможной эвакуации российского персонала со станции, заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Хочу подчеркнуть, что мы докладываем об этом лично президенту Российской Федерации и проинформировали его о том, что нужна будет политическая поддержка, когда двинутся поезда. Ну и, конечно, еще раз попросили в контактах с руководством Израиля, Соединенных Штатов Америки, стран арабского мира, Персидского залива, еще раз проводить линию о недопустимости риска, я уж не говорю о прямых ударах по ядерным объектам", - сказал Лихачев журналистам.
Сейчас 639 российских специалистов находятся на АЭС "Бушер", и планируется следующий этап эвакуации 150-200 человек, как только позволит военная обстановка, сообщал во вторник Лихачев. Из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома", а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человек, заявил Лихачев в минувшую субботу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
