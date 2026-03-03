Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/rosatom-2078257972.html
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 03.03.2026
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
"Росатом" докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на иранской АЭС "Бушер", нужна будет политическая поддержка в вопросе возможной эвакуации... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:28:00+03:00
2026-03-03T17:28:00+03:00
иран
россия
израиль
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064328477_0:78:1084:687_1920x0_80_0_0_b73cd42c5ece070a57ae99109848bdff.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078240648.html
https://ria.ru/20260303/likhachev-2078205437.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064328477_31:0:1051:765_1920x0_80_0_0_0ce2f4b15d4d1cc13ff84122b5f839b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, израиль, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Россия, Израиль, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: «Росатом» докладывает Путину о ситуации на АЭС «Бушер»

© РИА Новости / Пресс-служба Ростехнадзора | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Ростехнадзора
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росатом" докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на иранской АЭС "Бушер", нужна будет политическая поддержка в вопросе возможной эвакуации российского персонала со станции, заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Хочу подчеркнуть, что мы докладываем об этом лично президенту Российской Федерации и проинформировали его о том, что нужна будет политическая поддержка, когда двинутся поезда. Ну и, конечно, еще раз попросили в контактах с руководством Израиля, Соединенных Штатов Америки, стран арабского мира, Персидского залива, еще раз проводить линию о недопустимости риска, я уж не говорю о прямых ударах по ядерным объектам", - сказал Лихачев журналистам.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Руководство АЭС "Бушер" в Иране работает штатно, заявил Лихачев
Вчера, 16:37
Сейчас 639 российских специалистов находятся на АЭС "Бушер", и планируется следующий этап эвакуации 150-200 человек, как только позволит военная обстановка, сообщал во вторник Лихачев. Из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома", а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человек, заявил Лихачев в минувшую субботу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лихачев заявил об угрозе АЭС "Бушер" в Иране
Вчера, 14:48
 
ИранРоссияИзраильАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала