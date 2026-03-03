"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росатом" докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на иранской АЭС "Бушер", нужна будет политическая поддержка в вопросе возможной эвакуации российского персонала со станции, заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.