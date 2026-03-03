"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовский "Аль-Наср" в соцсети Х опубликовал фотографии португальского футболиста Криштиану Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул страну из-за обстановки в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.