"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
19:23 03.03.2026
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде
аль-наср, криштиану роналду
Футбол, Аль-Наср, Криштиану Роналду
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовский "Аль-Наср" в соцсети Х опубликовал фотографии португальского футболиста Криштиану Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул страну из-за обстановки в регионе.
Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.
Ранее Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе матчей 1/4 финала второй Лиги чемпионов в Западном регионе. "Аль-Наср" должен был 4 марта провести первую игру с "Аль-Васлом" из ОАЭ.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года.
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
Вчера, 18:48
 
ФутболАль-НасрКриштиану Роналду
 
