https://ria.ru/20260303/ronaldu-2078292688.html
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде
Саудовский "Аль-Наср" в соцсети Х опубликовал фотографии португальского футболиста Криштиану Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T19:23:00+03:00
2026-03-03T19:23:00+03:00
2026-03-03T19:23:00+03:00
футбол
аль-наср
криштиану роналду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078292290_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_c4bd507ef41cc37c0a2420a9e2947c6c.jpg
https://ria.ru/20260303/zhedson-2078281635.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078292290_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d245c5eb53be799f8300694e7c036d54.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аль-наср, криштиану роналду
Футбол, Аль-Наср, Криштиану Роналду
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне новостей о его отъезде
"Аль-Наср" выложил фото Роналду с тренировки на фоне слухов о том, что он улетел
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовский "Аль-Наср" в соцсети Х опубликовал фотографии португальского футболиста Криштиану Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул страну из-за обстановки в регионе.
Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет Роналду
вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.
Ранее Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о переносе матчей 1/4 финала второй Лиги чемпионов в Западном регионе. "Аль-Наср
" должен был 4 марта провести первую игру с "Аль-Васлом
" из ОАЭ.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года.