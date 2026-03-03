Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза проведут видеоконференцию с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из ЕС.
"Министры иностранных дел Евросоюза проведут видеоконференцию со своими коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром", - сообщает агентство, ссылаясь на чиновника блока. Агентство не приводит других подробностей по мероприятию.
В понедельник Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков, как следовало из заявления Совета стран аравийских монархий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.