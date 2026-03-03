Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ

"Министры иностранных дел Евросоюза проведут видеоконференцию со своими коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром", - сообщает агентство, ссылаясь на чиновника блока. Агентство не приводит других подробностей по мероприятию.