Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
20:31 03.03.2026 (обновлено: 20:33 03.03.2026)
Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ
Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ
Главы МИД Евросоюза проведут видеоконференцию с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром, передает агентство РИА Новости, 03.03.2026
Главы МИД ЕС созвонятся со странами Ближнего Востока, пишут СМИ

Reuters: главы МИД ЕС созвонятся с представителями стран Ближнего Востока

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза проведут видеоконференцию с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из ЕС.
"Министры иностранных дел Евросоюза проведут видеоконференцию со своими коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг утром", - сообщает агентство, ссылаясь на чиновника блока. Агентство не приводит других подробностей по мероприятию.
В понедельник Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков, как следовало из заявления Совета стран аравийских монархий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Представитель Ирана предупредил страны ЕС о последствиях военного нападения
