Лысенко победил в прыжках в высоту на ЧР по легкой атлетике в помещении
11:45 03.03.2026
Лысенко победил в прыжках в высоту на ЧР по легкой атлетике в помещении
Россия, Южно-Сахалинск, Илья Иванюк, Данил Лысенко, Александр Миронов, Легкая атлетика
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости. Данил Лысенко стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Он показал результат 2,30 метра. Серебро завоевал Илья Иванюк (2,30), уступивший по количеству попыток. Бронзовым призером стал Степан Веткин (2,27).
Кутковой победил в прыжках в высоту на чемпионате России
1 марта 2025, 19:14
Результаты других соревнований:
тройной прыжок, женщины: 1. Дарья Нидбайкина (13,87 метра), 2. Алина Абраменко (13,47), 3. Юлия Якунина (13,45);
бег на 1500 м, женщины: 1. Лилия Мендаева (4 минуты 10,77 секунды), 2. Анастасия Мадышева (4.12,17), 3. Анастасия Красильникова (4.13,52);
бег на 1500 м, мужчины: 1. Сергей Дубровский (3.45,59), 2. Егор Лимонов (3.46,08), 3. Константин Холмогоров (3.46,98);
бег на 200 м, женщины: 1. Елизавета Дорошенко (23,48), 2. Ксения Сомова (23,72), 3. Вероника Змейкина (23,79);
бег на 200 м, мужчины: 1. Александр Николаев (20,70), 2. Александр Миронов (20,72), 3. Владислав Шемулинкин (20,92).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
Калинина победила в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении
28 февраля, 11:28
 
Россия, Южно-Сахалинск, Илья Иванюк, Данил Лысенко, Александр Миронов, Легкая атлетика
 
