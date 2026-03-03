https://ria.ru/20260303/prestupleniya-2078207345.html
В России раскрыли более 16 тысяч преступлений подростков в 2025 году
В России раскрыли более 16 тысяч преступлений подростков в 2025 году
В России раскрыли более 16 тысяч преступлений подростков в 2025 году
03.03.2026 Следователи СК РФ расследовали в 2025 году более 16 тысяч преступлений, совершенных подростками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
россия
В России раскрыли более 16 тысяч преступлений подростков в 2025 году
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Следователи СК РФ расследовали в 2025 году более 16 тысяч преступлений, совершенных подростками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Нами целенаправленно и предметно осуществляется работа по противодействию криминальному поведению подростков, в 2025 году расследовано более 16 тысяч деяний несовершеннолетних, передано для судебного рассмотрения 8105 таких дел", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Он добавил, что приоритетным правоохранительным вектором остается противодействие вовлечению подростков в криминальную активность. В прошлом году следователи Следственного комитета к уголовной ответственности привлечено 297 взрослых лиц, втянувших 381 несовершеннолетнего в совершение преступлений.
Бастрыкин
добавил, что, как правило, подростки вовлекаются в противоправную деятельность в ожидании "легкого" заработка, их активно используют в наркообороте, цифровом мошенничестве, а также в совершении диверсионных актов.
Также глава СК РФ
рассказал, что в 2025 году было расследовано 23 тысячи криминальных деяний, где потерпевшими стали несовершеннолетние. В суд передано для рассмотрения 12 тысяч уголовных дел о преступных посягательствах в отношении детей.
"Следователи признали потерпевшими почти 17 тысяч несовершеннолетних, из них 23% стали жертвами насильственных действий сексуального характера. Число половых преступлений в отношении детей увеличилось на 13% (с семи до восьми тысяч), кроме того, расследовано более двух тысяч фактов развратных действий в отношении малолетних (рост на 9%)", - сказал он.