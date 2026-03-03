В России раскрыли более 16 тысяч преступлений подростков в 2025 году

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Следователи СК РФ расследовали в 2025 году более 16 тысяч преступлений, совершенных подростками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Нами целенаправленно и предметно осуществляется работа по противодействию криминальному поведению подростков, в 2025 году расследовано более 16 тысяч деяний несовершеннолетних, передано для судебного рассмотрения 8105 таких дел", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.

Он добавил, что приоритетным правоохранительным вектором остается противодействие вовлечению подростков в криминальную активность. В прошлом году следователи Следственного комитета к уголовной ответственности привлечено 297 взрослых лиц, втянувших 381 несовершеннолетнего в совершение преступлений.

Бастрыкин добавил, что, как правило, подростки вовлекаются в противоправную деятельность в ожидании "легкого" заработка, их активно используют в наркообороте, цифровом мошенничестве, а также в совершении диверсионных актов.

Также глава СК РФ рассказал, что в 2025 году было расследовано 23 тысячи криминальных деяний, где потерпевшими стали несовершеннолетние. В суд передано для рассмотрения 12 тысяч уголовных дел о преступных посягательствах в отношении детей.