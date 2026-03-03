Правительство обновило порядок проведения премии "Экспортер года"

Награды для победителей регионального и окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" . Архивное фото

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство России обновило порядок проведения всероссийской премии "Экспортер года" - у конкурса теперь новый регламент и актуализированный перечень номинаций, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Постановлением правительства РФ от 28 февраля 2026 года утверждены изменения в порядке проведения всероссийской премии "Экспортер года". Документ вводит обновленный регламент конкурса, актуализирует перечень номинаций и закрепляет за премией новое официальное наименование - "Экспортер года. Сделано в России". Изменения подразумевают объединение конкурса с национальной программой продвижения "Сделано в России", они направлены на совершенствование системы поддержки несырьевого неэнергетического экспорта и повышение узнаваемости российских компаний на внешних рынках", - обратили внимание в РЭЦ.

"Объединение конкурса с национальным брендом "Сделано в России" позволяет фокусироваться на качественных характеристиках продуктов. Включение в обновленную линейку основных номинаций информационных технологий, креативных индустрий (мода, кино, анимация, красота), а также туристической отрасли позволят показать результаты формирования нового экспортного потенциала регионов, через новую продукцию", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сегодня это именно те сектора экономики, где успех определяет не размер капитализации компании, а уникальность ее бизнес-идеи. Такой подход - это возможность по достоинству отметить достижения тех российских экспортеров, которые сегодня, наравне с крупными предприятиями, вносят значительный вклад в достижение обозначенной президентом России национальной цели по увеличению объема несырьевого экспорта", - добавил он.

"Сегодня экспорт становится для России предметом национальной гордости, демонстрируя наши успехи в самых высокотехнологичных и креативных сферах. Интеграция программы продвижения "Сделано в России" в конкурсные процедуры дает ее участникам весомый приоритет и дополнительный вес при подведении итогов. Мы создаем систему, в которой статус победителя премии и участника программы работают как единый механизм, помогая бизнесу формировать безупречную репутацию для расширения присутствие на зарубежных рынках и завоевания доверия покупателей. Прием заявок на участие в премии стартует в ближайшие две недели. Мы обязательно дополнительно проинформируем о точной дате начала заявочной кампании", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победители будут определены в следующих номинациях: "Экспортер года. Промышленность", "Экспортер года. Агропромышленный комплекс", "Продукты питания"

Для динамично развивающихся экспортных направлений предусмотрен единый формат участия в основных номинациях. Здесь главным критерием станет уникальность продукта и его востребованность на мировом рынке. К таким номинациям относятся: "Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Высокие технологии ИТ", "Кино, анимация" и "Индустрия туризма".

В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Для поддержки экспансии отечественного ритейла и онлайн-торговли введена номинация "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ". Она призвана отметить лидеров, которые укрепляют позиции российского бизнеса за рубежом, включая страны ЕАЭС, Ближнего Востока и Восточной Европы. Еще одним важным нововведением стала номинация "Маркетинговый прорыв". В ней за победу поборются экспортеры, реализовавшие успешные стратегии продвижения, которые позволили экспортному продукту эффектно выйти на новые рынки или кратно нарастить спрос за границей.

Победители в дополнительных номинациях - это лидеры, которые создают новую историю российского экспорта и открывают для национального бренда горизонты, ранее казавшиеся недосягаемыми. К дополнительным номинациям относятся: "Женщина – экспортер года", "Новая география", "Маркетинговый прорыв", "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ"

Всероссийская премия "Экспортер года. Сделано в России" учреждена правительством РФ. Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Премия является важной частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее организатор - Российский экспортный центр.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".