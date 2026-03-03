https://ria.ru/20260303/pozhar-2078322308.html
Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА
Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА - РИА Новости, 03.03.2026
Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА
Пожар возник в районе консульства США в Дубае в результате попадания БПЛА, возгорание удалось потушить, жертв нет, сообщили в ночь на среду власти эмирата. РИА Новости, 03.03.2026
Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА
Пожар возник у консульства США в Дубае после попадания БПЛА