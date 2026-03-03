В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В 13.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Моховая, дом 30", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 14.05 возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 15 человек и три единицы техники.