В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме
2026-03-03T14:32:00+03:00
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Моховая, дом 30", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14.05 возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 15 человек и три единицы техники.
"В результате пожара погиб один человек", - добавил собеседник агентства.