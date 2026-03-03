Рейтинг@Mail.ru
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 03.03.2026
14:32 03.03.2026
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме
В центре Петербурга один человек погиб при пожаре в жилом доме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС России
Автомобиль пожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13.28 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Моховая, дом 30", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14.05 возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 15 человек и три единицы техники.
"В результате пожара погиб один человек", - добавил собеседник агентства.
