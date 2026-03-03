Рейтинг@Mail.ru
В Химках потушили пожар на складе
12:02 03.03.2026
В Химках потушили пожар на складе
В Химках потушили пожар на складе
Пожар в здании склада в подмосковных Химках удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.03.2026
В Химках потушили пожар на складе

В Химках потушили пожар на складе на 300 квадратах

Пожар в здании склада в подмосковных Химках
 Пожар в здании склада в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Пожар в здании склада в подмосковных Химках
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в здании склада в подмосковных Химках удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГКУ "Мособлпожспас" сообщило в своем Telegram-канале о возгорании склада по всей площади в подмосковных Химках. В результате пожара произошло обрушение кровли и стен здания.
"Пожар на складе в Химках полностью потушен на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
