В Химках потушили пожар на складе
Пожар в здании склада в подмосковных Химках удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:02:00+03:00
происшествия, химки (городской округ в московской области), мособлпожспас
