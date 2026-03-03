https://ria.ru/20260303/pozhar-2078142402.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 03.03.2026
В Подмосковье загорелся склад
Здание склада загорелось по всей площади в подмосковных Химках, произошло обрушение кровли и стен, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:41:00+03:00
2026-03-03T10:41:00+03:00
2026-03-03T12:01:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078143155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a3642ee7204a064a7f86c0fcaa66b7e.jpg
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536499.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078143155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15eb5b7674f7d8242bd0024ea56c42b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области), мособлпожспас, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Мособлпожспас, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся склад
В подмосковных Химках из-за пожара на складе произошло обрушение кровли и стен