Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 03.03.2026 (обновлено: 12:01 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/pozhar-2078142402.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 03.03.2026
В Подмосковье загорелся склад
Здание склада загорелось по всей площади в подмосковных Химках, произошло обрушение кровли и стен, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:41:00+03:00
2026-03-03T12:01:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078143155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a3642ee7204a064a7f86c0fcaa66b7e.jpg
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536499.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078143155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15eb5b7674f7d8242bd0024ea56c42b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки (городской округ в московской области), мособлпожспас, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Мособлпожспас, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся склад

В подмосковных Химках из-за пожара на складе произошло обрушение кровли и стен

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramПожар в здании склада в подмосковных Химках
Пожар в здании склада в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Пожар в здании склада в подмосковных Химках
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Здание склада загорелось по всей площади в подмосковных Химках, произошло обрушение кровли и стен, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Сегодня огнеборцы 317-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками федерального ведомства приняли участие в ликвидации пожара на складском объекте, расположенном в городском округе Химки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что склад горит по всей площади. Конструкция здания представляет собой железный каркас, обложенный газосиликатным кирпичом. В ходе пожара произошло обрушение кровли и стен.
Тушение пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось
2 марта 2025, 08:45
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)МособлпожспасМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала