Посольство США в Израиле заявило, что не сможет эвакуировать всех желающих - РИА Новости, 03.03.2026
11:19 03.03.2026
Посольство США в Израиле заявило, что не сможет эвакуировать всех желающих
Посольство США в Израиле заявило во вторник, что у него нет возможности эвакуировать всех американцев, желающих покинуть страну, или помочь им с выездом. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
израиль
майк хакаби
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
иран
Посольство США в Израиле заявило, что не сможет эвакуировать всех желающих

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило во вторник, что у него нет возможности эвакуировать всех американцев, желающих покинуть страну, или помочь им с выездом.
Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что от американцев, находящихся сейчас в стране, или от тех, чьи родственники сейчас там, поступает множество запросов на эвакуацию.
"В настоящее время посольство США не в состоянии эвакуировать американцев или непосредственно помочь им покинуть Израиль", - говорится в заявлении дипмисии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
