Американское посольство в Кувейте приостановило работу - РИА Новости, 03.03.2026
09:20 03.03.2026 (обновлено: 09:24 03.03.2026)
Американское посольство в Кувейте приостановило работу
Американское посольство в Кувейте приостановило работу
Посольство США в Кувейте приостановило работу до дальнейшего уведомления на фоне продолжающейся напряжённости на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном во... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
кувейт
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
ближний восток
Новости
в мире, кувейт, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Американское посольство в Кувейте приостановило работу

Посольство США в Кувейте приостановило работу до дальнейшего уведомления

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Посольство США в Кувейте приостановило работу до дальнейшего уведомления на фоне продолжающейся напряжённости на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном во вторник заявлении американской дипмиссии.
"В связи с продолжающейся региональной напряжённостью посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейшего уведомления", - отмечается в заявлении.
Как уточняется, отменены все запланированные консульские приёмы, включая как обычные, так и экстренные обращения. В дипмиссии добавили, что уведомят о возобновлении работы отдельно.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреКувейтСШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
