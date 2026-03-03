https://ria.ru/20260303/posolstvo-2078095624.html
Американское посольство в Кувейте приостановило работу
Американское посольство в Кувейте приостановило работу - РИА Новости, 03.03.2026
Американское посольство в Кувейте приостановило работу
Посольство США в Кувейте приостановило работу до дальнейшего уведомления на фоне продолжающейся напряжённости на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном во... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:20:00+03:00
2026-03-03T09:20:00+03:00
2026-03-03T09:24:00+03:00
в мире
кувейт
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Американское посольство в Кувейте приостановило работу
Посольство США в Кувейте приостановило работу до дальнейшего уведомления