Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
Фигурист Иван Попов приступил к тренировкам под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T17:23:00+03:00
2026-03-03T17:23:00+03:00
2026-03-03T17:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
узбекистан
россия
ирина смирнова
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
евгений плющенко
узбекистан
россия
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
Иван Попов начал тренировки в академии Плющенко