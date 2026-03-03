Рейтинг@Mail.ru
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
Фигурное катание
 
17:23 03.03.2026
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Иван Попов приступил к тренировкам под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
"Иван находится на просмотре в академии Плющенко, - сообщил источник. – Фигурист решил вернуться в спорт".
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Попов планирует выступать за Узбекистан и уже получил гражданство. Однако исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отклонил его заявку на переход, после чего он не выступал на соревнованиях и временно прервал тренировки.
Попову 21 год. Он является победителем чемпионата России по прыжкам - 2024 в командных соревнованиях, а также серебряным призером турнира в личном зачете. До перехода к Плющенко фигурист тренировался под руководством Ирины Смирновой.
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Плющенко признал нормальной радость Ягудина после его падений
2 марта, 14:52
 
Фигурное катаниеСпортУзбекистанРоссияИрина СмирноваФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Евгений Плющенко
 
