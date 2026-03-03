https://ria.ru/20260303/podozrenie-2078140931.html
В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ
Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в Забайкальском госуниверситете возбуждено в Чите, где ранее прошли обыски, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
