В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ
11:49 03.03.2026 (обновлено: 15:45 03.03.2026)
В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ
В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ
В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в Забайкальском госуниверситете возбуждено в Чите, где ранее прошли обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее во вторник правоохранители рассказали агентству, что в ЗабГУ в Чите прошли обыски, возбуждено дело.
"Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", - сообщил собеседник агентства.
Позже знакомый с ситуацией источник РИА Новости отметил, что обыски в университете прошли во вторник, а "дело завели в прошлом году".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
3 февраля, 18:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
