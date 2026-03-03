В Чите возбудили дело о превышении должностных полномочий в ЗабГУ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в Забайкальском госуниверситете возбуждено в Чите, где ранее прошли обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Позже знакомый с ситуацией источник РИА Новости отметил, что обыски в университете прошли во вторник, а "дело завели в прошлом году".