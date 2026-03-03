Рейтинг@Mail.ru
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:49 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/podmoskove-2078179158.html
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 03.03.2026
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года
Более 126 гектаров сельхозземли предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) Подмосковья без торгов с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:49:00+03:00
2026-03-03T13:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
клин
серпухов
фермеры
гранты
субсидии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052290245_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_d87a79c2a9581e59074719a3493f5f71.jpg
московская область (подмосковье)
шатура
клин
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052290245_104:0:1756:1239_1920x0_80_0_0_f12ab9a06648c324371fbe1fb785fa82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), шатура, клин, серпухов, фермеры, гранты, субсидии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Клин, Серпухов, фермеры, гранты, Субсидии
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года

Свыше 126 гектаров земли получили аграрии Подмосковья без торгов с начала года

© РИА Новости / СтрингерВспаханное поле
Вспаханное поле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Вспаханное поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 126 гектаров сельхозземли предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) Подмосковья без торгов с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Одиннадцать земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства с начала текущего года", — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства сообщил, что землю получили семь КФХ в семи городских и муниципальных округах Московской области. Министр уточнил, что в январе фермерствам передали 55,6 гектара земли, а в феврале площадь переданной для развития земли увеличилась еще на 70,8 гектара.
"Всего за два месяца фермерствам в помощь переданы свыше 126,4 гектара сельхозземли, которая будет введена в хозяйственный оборот в ближайшие годы", — подчеркнул министр.
Земельные участки получили фермерские хозяйства в городских округах Клин, Серпухов, Талдомском, а также в муниципальных округах Шатура, Можайском, Егорьевск, Шаховская.
Больше всего земли под сельское хозяйство выделили в Шатуре – 50,5 гектара. В Клину фермерам передали 33,6 гектара, в Можайском округе – 17,5 гектара.
Полученную землю фермеры смогут использовать, чтобы нарастить объемы производства и развивать свои хозяйства. Кроме того, в 2026 году под эти цели для аграриев действует 40 видов грантов и субсидий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураКлинСерпуховфермерыгрантыСубсидии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала