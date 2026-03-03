https://ria.ru/20260303/podmoskove-2078179158.html
Более 126 гектаров сельхозземли передали аграриям Подмосковья с начала года
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 126 гектаров сельхозземли предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) Подмосковья без торгов с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Одиннадцать земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства с начала текущего года", — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства сообщил, что землю получили семь КФХ в семи городских и муниципальных округах Московской области. Министр уточнил, что в январе фермерствам передали 55,6 гектара земли, а в феврале площадь переданной для развития земли увеличилась еще на 70,8 гектара.
"Всего за два месяца фермерствам в помощь переданы свыше 126,4 гектара сельхозземли, которая будет введена в хозяйственный оборот в ближайшие годы", — подчеркнул министр.
Земельные участки получили фермерские хозяйства в городских округах Клин, Серпухов, Талдомском, а также в муниципальных округах Шатура, Можайском, Егорьевск, Шаховская.
Больше всего земли под сельское хозяйство выделили в Шатуре – 50,5 гектара. В Клину фермерам передали 33,6 гектара, в Можайском округе – 17,5 гектара.
Полученную землю фермеры смогут использовать, чтобы нарастить объемы производства и развивать свои хозяйства. Кроме того, в 2026 году под эти цели для аграриев действует 40 видов грантов и субсидий.