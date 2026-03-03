Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Подмосковье на региональном портале теперь можно подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, оплачиваемые из областной казны, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник пояснила, что в регионе продолжается перевод строительных и экспертных процедур в цифровой формат. Цифровизация этих процедур особенно важна для проектов, финансируемых из бюджета.

"Теперь проверка сметной документации по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий доступна онлайн – без личных визитов и бумажных комплектов документов", – цитирует Куртяник пресс-служба.