https://ria.ru/20260303/podmoskove-2078148661.html
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье - РИА Новости, 03.03.2026
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
В Подмосковье на региональном портале теперь можно подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, оплачиваемые из областной казны, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:15:00+03:00
2026-03-03T12:15:00+03:00
2026-03-03T12:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Московской области
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Подмосковье на региональном портале теперь можно подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, оплачиваемые из областной казны, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник пояснила, что в регионе продолжается перевод строительных и экспертных процедур в цифровой формат. Цифровизация этих процедур особенно важна для проектов, финансируемых из бюджета.
"Теперь проверка сметной документации по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий доступна онлайн – без личных визитов и бумажных комплектов документов", – цитирует Куртяник пресс-служба.
Услуга доступна в разделе "Бизнесу" – "Земля" – "Строительство". С ее помощью жители, компании и предприниматели могут проверить, обоснованно ли составлены сметы на нынешнюю модернизацию зданий, дорог и других объектов, а также на благоустройство территорий в городах и округах Подмосковья.