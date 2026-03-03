Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
12:15 03.03.2026
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье - РИА Новости, 03.03.2026
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье
В Подмосковье на региональном портале теперь можно подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, оплачиваемые из областной казны, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Подмосковье

Онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство запустили в Московской области

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Подмосковье на региональном портале теперь можно подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, оплачиваемые из областной казны, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник пояснила, что в регионе продолжается перевод строительных и экспертных процедур в цифровой формат. Цифровизация этих процедур особенно важна для проектов, финансируемых из бюджета.
"Теперь проверка сметной документации по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий доступна онлайн – без личных визитов и бумажных комплектов документов", – цитирует Куртяник пресс-служба.
Услуга доступна в разделе "Бизнесу" – "Земля" – "Строительство". С ее помощью жители, компании и предприниматели могут проверить, обоснованно ли составлены сметы на нынешнюю модернизацию зданий, дорог и других объектов, а также на благоустройство территорий в городах и округах Подмосковья.
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала