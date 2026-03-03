Рейтинг@Mail.ru
"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва
18:27 03.03.2026
"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва
"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва
Авиакомпания "Победа" 3 марта выполнит рейс Москва-Дубай-Москва для вывоза граждан из ОАЭ, в Дубай самолет проследует без пассажиров, сообщил перевозчик. РИА Новости, 03.03.2026
2026
"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва

"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва для вывоза россиян из ОАЭ

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" 3 марта выполнит рейс Москва-Дубай-Москва для вывоза граждан из ОАЭ, в Дубай самолет проследует без пассажиров, сообщил перевозчик.
"Третьего марта Победа выполнит рейс Москва-Дубай-Москва: в Дубай воздушное судно проследует без клиентов для последующего вывоза граждан", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" запланировал два вывозных рейса из ОАЭ на 4 марта
