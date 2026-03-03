https://ria.ru/20260303/pobeda-2078275981.html
"Победа" 3 марта выполнит рейс Москва — Дубай — Москва
Авиакомпания "Победа" 3 марта выполнит рейс Москва-Дубай-Москва для вывоза граждан из ОАЭ, в Дубай самолет проследует без пассажиров, сообщил перевозчик. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
