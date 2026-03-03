https://ria.ru/20260303/peterburg-2078140187.html
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Петербурге, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 03.03.2026
санкт-петербург
2026
