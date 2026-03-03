Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге
11:48 03.03.2026
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2026
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Петербурге, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:48:00+03:00
2026-03-03T11:48:00+03:00
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину за попытку проникнуть в детсад

Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Петербурге, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по СЗФО.
"Пытавшегося прорваться на территорию детского сада нетрезвого неадеквата задержали росгвардейцы в Санкт-Петербурге... Мужчина в перевозбужденном состоянии стоял около калитки детского учреждения и требовал пропустить его, на замечания он не реагировал, персонал детского сада воспользовался кнопкой тревожной сигнализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от прибывших на место происшествия сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии злоумышленник начал убегать, а когда росгвардейцы догнали его, попытался оказать им сопротивление.
"В связи с чем в отношении него были применены физическая сила и наручники. Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
