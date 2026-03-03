Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в детсад в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Петербурге, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по СЗФО.

"В связи с чем в отношении него были применены физическая сила и наручники. Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел", - добавили в ведомстве.