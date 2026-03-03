Рейтинг@Mail.ru
17:46 03.03.2026 (обновлено: 18:01 03.03.2026)
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России

Американские организации UC Berkeley и RASA внесли в перечень нежелательных в РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Калифорнийский университет в Беркли из США, сообщается на сайте ведомства.
"University of California, Berkeley (UC Berkeley, Калифорнийский университет в Беркли), США", - говорится в перечне.
Также в список внесена Российско-американская ассоциация ученых (RASA) из США.
На сайте указано, что Генпрокуратура РФ 16 февраля признала деятельность Калифорнийского университета в Беркли нежелательной на территории России, а 17 февраля - деятельность RASA.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
27 февраля, 19:09
 
