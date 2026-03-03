https://ria.ru/20260303/perechen-2078263751.html
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 03.03.2026
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Калифорнийский университет в Беркли из США,... РИА Новости, 03.03.2026
Минюст внес две американские организации в перечень нежелательных в России
Американские организации UC Berkeley и RASA внесли в перечень нежелательных в РФ