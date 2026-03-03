https://ria.ru/20260303/pedagog-2078184538.html
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.03.2026
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду движения ЛГБТ* после демонстрации его флага на занятии, посвященном... РИА Новости, 03.03.2026
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Педагога в Ярославской области оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду ЛГБТ
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду движения ЛГБТ* после демонстрации его флага на занятии, посвященном толерантности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Рыбинского судебного района Наталия Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21 КоАП РФ
(Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних – ред.). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. На днях постановление суда вступило в силу", - сообщила Козлова.
По словам собеседницы агентства, оштрафованная преподает в педагогическом колледже. В ходе мониторинга соцсетей была обнаружена страница колледжа, на которой "выявлен факт распространения графических изображений, относящихся к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", рассказала Козлова. По ее словам, на занятии педагог продемонстрировала студентам флаг ЛГБТ*.
"В суде педагог пояснила, что презентация была показана на классном часе, посвященном Дню толерантности, взяла презентацию из открытых источников", - добавила Козлова.
* Признано в России экстремистским и запрещено.