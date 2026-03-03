Рейтинг@Mail.ru
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.03.2026
14:00 03.03.2026
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду движения ЛГБТ* после демонстрации его флага на занятии, посвященном... РИА Новости, 03.03.2026
россия
ярославская область
ярославский областной суд
происшествия
россия
ярославская область
россия, ярославская область, ярославский областной суд, происшествия
Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд, Происшествия
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Педагога в Ярославской области оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду движения ЛГБТ* после демонстрации его флага на занятии, посвященном толерантности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Рыбинского судебного района Наталия Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних – ред.). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. На днях постановление суда вступило в силу", - сообщила Козлова.
По словам собеседницы агентства, оштрафованная преподает в педагогическом колледже. В ходе мониторинга соцсетей была обнаружена страница колледжа, на которой "выявлен факт распространения графических изображений, относящихся к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", рассказала Козлова. По ее словам, на занятии педагог продемонстрировала студентам флаг ЛГБТ*.
"В суде педагог пояснила, что презентация была показана на классном часе, посвященном Дню толерантности, взяла презентацию из открытых источников", - добавила Козлова.
* Признано в России экстремистским и запрещено.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд признал мем с лягушонком Пепе символикой ЛГБТ*
15 мая 2025, 15:53
 
РоссияЯрославская областьЯрославский областной судПроисшествия
 
 
