13:55 03.03.2026 (обновлено: 14:55 03.03.2026)
СК возбудил 164 дела из-за сноса и повреждения памятников за три года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские следователи за последние три года возбудили 164 уголовных дела по фактам сноса и повреждения памятников в России и за границей, заочно обвиняются 255 иностранцев, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Только за минувшие три года мы возбудили 164 уголовных дела по фактам сноса и повреждения 179 мемориальных объектов, расположенных как в России, так и за рубежом", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Он добавил, что результаты расследований убедительно свидетельствуют, что значительная часть этих преступлений была совершена либо по прямым решениям должностных лиц иностранных государств, либо при их негласном одобрении.
"В качестве обвиняемых по данным делам заочно привлечены 255 иностранных граждан, большинство из которых являются чиновниками. Среди них премьер-министр Эстонии, министры иностранных дел и культуры, председатели парламентов и местных органов власти, а также руководители институтов национальной памяти. Все указанные лица объявлены в международный розыск", - добавил Бастрыкин.
9 января, 19:30
 
ПроисшествияРоссияЭстонияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала