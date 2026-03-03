На севере Пакистана объявили комендантский час

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти северной пакистанской провинции Гилгит-Балтистан объявили трехдневный комендантский час на фоне протестов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Samaa TV.
"Власти ввели трехдневный комендантский час в Гильгите и Скарду в связи с напряженной ситуацией на дорогах, вызванной протестами после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Также было издано официальное уведомление о размещении пакистанской армии в обоих городах для поддержания порядка", - говорится в сообщении телеканала.
Корреспондент РИА Новости накануне передавал, что в районе посольства США в Исламабаде слышна стрельба, силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Столкновения в пакистанской столице начались после того, как движение "Техрик-е-Джафария Пакистан" объявило о проведении акции протеста и запланированном окружении посольства США в Исламабаде после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате скоординированных авиаударов США и Израиля по Тегерану.