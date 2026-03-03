Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ovchinskiy-2078020035.html
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы - РИА Новости, 03.03.2026
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы
Строительство еще одного жилого комплекса для участников программы реновации началось в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:20:00+03:00
2026-03-03T11:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20260228/ovchinskiy-2077294565.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы

Овчинский: новый дом по реновации возводят на улице Авангардной на севере Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Строительство еще одного жилого комплекса для участников программы реновации началось в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на улице Авангардной, 12 на земельном участке площадью более 0,5 гектара. В доме запроектировано 340 квартир, в том числе восемь адаптированы для маломобильных жильцов, уточнил глава департамента.
"Головинский – лидер среди всех районов Северного административного округа по числу домов, вошедших в действующую программу реновации. Общая площадь дома на Авангардной улице составит почти 35 тысяч квадратных метров, жилая площадь превысит 18 тысяч "квадратов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На первом этаже жилого комплекса предусмотрят помещения для открытия магазинов, пунктов выдачи заказов маркетплейсов и других объектов инфраструктуры. Круглогодичное тепло- и водоснабжение дома обеспечит индивидуальный тепловой пункт – в Москве таких оборудовано уже более 400, добавил министр столичного правительства.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
28 февраля, 11:02
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала