Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы
03.03.2026
Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы
Строительство еще одного жилого комплекса для участников программы реновации началось в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства...
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Строительство еще одного жилого комплекса для участников программы реновации началось в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на улице Авангардной, 12 на земельном участке площадью более 0,5 гектара. В доме запроектировано 340 квартир, в том числе восемь адаптированы для маломобильных жильцов, уточнил глава департамента.
"Головинский – лидер среди всех районов Северного административного округа по числу домов, вошедших в действующую программу реновации. Общая площадь дома на Авангардной улице составит почти 35 тысяч квадратных метров, жилая площадь превысит 18 тысяч "квадратов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На первом этаже жилого комплекса предусмотрят помещения для открытия магазинов, пунктов выдачи заказов маркетплейсов и других объектов инфраструктуры. Круглогодичное тепло- и водоснабжение дома обеспечит индивидуальный тепловой пункт – в Москве таких оборудовано уже более 400, добавил министр столичного правительства.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.