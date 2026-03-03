Овчинский: ЖК по реновации строят в Головинском районе на севере Москвы

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Строительство еще одного жилого комплекса для участников программы реновации началось в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на улице Авангардной, 12 на земельном участке площадью более 0,5 гектара. В доме запроектировано 340 квартир, в том числе восемь адаптированы для маломобильных жильцов, уточнил глава департамента.

"Головинский – лидер среди всех районов Северного административного округа по числу домов, вошедших в действующую программу реновации. Общая площадь дома на Авангардной улице составит почти 35 тысяч квадратных метров, жилая площадь превысит 18 тысяч "квадратов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

На первом этаже жилого комплекса предусмотрят помещения для открытия магазинов, пунктов выдачи заказов маркетплейсов и других объектов инфраструктуры. Круглогодичное тепло- и водоснабжение дома обеспечит индивидуальный тепловой пункт – в Москве таких оборудовано уже более 400, добавил министр столичного правительства.