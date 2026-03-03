Рейтинг@Mail.ru
70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/otnosheniya-2078247792.html
70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения
70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения - РИА Новости, 03.03.2026
70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения
Дейтинг-сервис VK Знакомства и психологическая платформа Alter выяснили, как россияне относятся к психотерапии и как обращение к специалистам влияет на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:58:00+03:00
2026-03-03T16:58:00+03:00
вконтакте
знакомства
интернет
социальные сети
психология
отношения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970004519_0:189:3068:1915_1920x0_80_0_0_5c0d76bd40d59ffa79c7e9bd4c10b827.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970004519_263:140:2807:2048_1920x0_80_0_0_7784880422831823157f3e3365c01a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, знакомства, интернет, социальные сети, психология, отношения
ВКонтакте, знакомства, Интернет, Социальные сети, Психология, отношения

70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения

© iStock.com / SeventyFourПрием у психолога
Прием у психолога - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© iStock.com / SeventyFour
Прием у психолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и психологическая платформа Alter выяснили, как россияне относятся к психотерапии и как обращение к специалистам влияет на построение романтических отношений. 45% женщин предпочли бы встречаться с партнёром, который имел опыт работы с психологом.
70% респондентов убеждены, что работа с психологом улучшает качество отношений. Особенно сильно в это верят женщины — 80% поддерживают этот тезис (среди мужчин — 46%). 30% респондентов обоих полов отметили, что в случае проблем в отношениях готовы сразу пойти к специалисту за помощью, а 47% обратятся к психологу, если не смогут справиться своими силами. Только 9% опрошенных полагают, что терапия может навредить личной жизни.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
Большинство опрошенных (71%) считают, что потенциальному партнёру не обязательно иметь опыт работы с психологом. Тем не менее, это принципиально важно для 35% женщин и 18% мужчин. 45% женщин воспринимают опыт терапии у мужчины как фактор, повышающий его привлекательность. Мужчины же настроены иначе: только 20% из них считают это преимуществом женщины, а 22% признались, что для них это скорее минус.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
По мнению половины респондентов, работа со специалистом говорит об ответственности человека за себя. Ещё 38% уверены, что у такого партнёра лучше развиты навыки коммуникации, а 12% — что такому человеку проще доверять.
Респонденты, которые относятся к психотерапии настороженно, наоборот, чаще всего опасаются эмоциональной нестабильности и возможных психологических проблем партнёра (42%). Ещё 22% не доверяют психотерапии как методу, 15% боятся вмешательства третьей стороны в отношения и столько же (15%) считают неприятным сам факт обсуждения личного со специалистом.
"Факт обращения к специалисту говорит лишь о внимании человека к своему ментальному здоровью и не означает, что у него непременно есть сложности. Так же как отсутствие терапии не гарантирует эмоциональную стабильность. Прямой связи здесь нет, а подобные выводы часто связаны со стереотипами вокруг психотерапии", — отмечает семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова.
Опыт обращения к психологу или психотерапевту имеет почти половина россиян (47%). Среди причин обращения к психологу были названы сложности в отношениях с партнёром и/или расставания (16%), стресс и напряжение (15%), тревога и страхи (15%), сильные эмоции, с которыми сложно справиться самостоятельно (злость, вина, стыд) (12%), а также проблемы с самооценкой и неуверенностью в себе (10%).
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter
В онлайн-опросе приняли участие 2 513 человек из разных регионов России.
 
ВКонтактезнакомстваИнтернетСоциальные сетиПсихологияотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала