70% россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и психологическая платформа Alter выяснили, как россияне относятся к психотерапии и как обращение к специалистам влияет на построение романтических отношений. 45% женщин предпочли бы встречаться с партнёром, который имел опыт работы с психологом.

70% респондентов убеждены, что работа с психологом улучшает качество отношений. Особенно сильно в это верят женщины — 80% поддерживают этот тезис (среди мужчин — 46%). 30% респондентов обоих полов отметили, что в случае проблем в отношениях готовы сразу пойти к специалисту за помощью, а 47% обратятся к психологу, если не смогут справиться своими силами. Только 9% опрошенных полагают, что терапия может навредить личной жизни.

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter © Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте Результаты исследовани дейтинг-сервиса VK Знакомства и психологической платформы Alter

Большинство опрошенных (71%) считают, что потенциальному партнёру не обязательно иметь опыт работы с психологом. Тем не менее, это принципиально важно для 35% женщин и 18% мужчин. 45% женщин воспринимают опыт терапии у мужчины как фактор, повышающий его привлекательность. Мужчины же настроены иначе: только 20% из них считают это преимуществом женщины, а 22% признались, что для них это скорее минус.

По мнению половины респондентов, работа со специалистом говорит об ответственности человека за себя. Ещё 38% уверены, что у такого партнёра лучше развиты навыки коммуникации, а 12% — что такому человеку проще доверять.

Респонденты, которые относятся к психотерапии настороженно, наоборот, чаще всего опасаются эмоциональной нестабильности и возможных психологических проблем партнёра (42%). Ещё 22% не доверяют психотерапии как методу, 15% боятся вмешательства третьей стороны в отношения и столько же (15%) считают неприятным сам факт обсуждения личного со специалистом.

"Факт обращения к специалисту говорит лишь о внимании человека к своему ментальному здоровью и не означает, что у него непременно есть сложности. Так же как отсутствие терапии не гарантирует эмоциональную стабильность. Прямой связи здесь нет, а подобные выводы часто связаны со стереотипами вокруг психотерапии", — отмечает семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова.

Опыт обращения к психологу или психотерапевту имеет почти половина россиян (47%). Среди причин обращения к психологу были названы сложности в отношениях с партнёром и/или расставания (16%), стресс и напряжение (15%), тревога и страхи (15%), сильные эмоции, с которыми сложно справиться самостоятельно (злость, вина, стыд) (12%), а также проблемы с самооценкой и неуверенностью в себе (10%).

