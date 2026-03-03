https://ria.ru/20260303/orban-2078171800.html
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия поддержит решения ЕС по Украине
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия поддержит решения ЕС по Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия поддержит решения ЕС по Украине
Пока Владимир Зеленский "не вернется на почву здравого смысла и нормальности", Венгрия не поддержит решения ЕС в пользу Украины, заявил венгерский... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:22:00+03:00
2026-03-03T13:22:00+03:00
2026-03-03T13:22:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20260303/druzhba-2078157478.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия поддержит решения ЕС по Украине
Орбан: Будапешт поддержит решения ЕС по Киеву, когда Зеленский станет нормальным