В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски
В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски
Обыски прошли в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) в Чите, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:35:00+03:00
2026-03-03T11:35:00+03:00
2026-03-03T11:56:00+03:00
происшествия, чита
