В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски
11:35 03.03.2026 (обновлено: 11:56 03.03.2026)
В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски
В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски
Обыски прошли в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) в Чите, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, чита
Происшествия, Чита
В Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски

РИА Новости: в Забайкальском госуниверситете в Чите прошли обыски

© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Обыски прошли в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) в Чите, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"В университете (ЗабГУ - ред.) прошли обыски, по факту возбуждено уголовное дело", - сообщил собеседник агентства.
В профсоюзный вуз в Петербурге пришли с обысками
25 декабря 2025, 18:10
 
