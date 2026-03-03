Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ представил инструменты поддержки на Портале российских технологий - РИА Новости, 03.03.2026
13:06 03.03.2026
НОВИКОМ представил инструменты поддержки на Портале российских технологий
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации Ростех) запустил в работу свою страницу на Портале российских технологий, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.03.2026
2026
© Фото предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ
© Фото предоставлено пресс-службой банка НОВИКОМ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации Ростех) запустил в работу свою страницу на Портале российских технологий, сообщает пресс-служба банка.
Раздел аккумулирует сведения о мерах государственной поддержки предприятий, с которыми работает банк, и упрощает клиентам доступ к инструментам льготного финансирования. Новый канал коммуникации создан в рамках Проектного офиса НОВИКОМа.
Портал российских технологий – это B2B-платформа (business-to-business, "бизнес для бизнеса"), которая объединяет информацию о гражданской продукции и компетенциях предприятий радиоэлектронного комплекса и других холдингов госкорпорации "Ростех". Ресурс открывает для НОВИКОМа дополнительные возможности для взаимодействия с корпоративными клиентами. На странице банка собраны все условия субсидий, поручительств и целевых займов для реализации инвестиционных проектов, которые предоставляет НОВИКОМ. Здесь также можно оставить заявку на оформление интересующего продукта.
Новый канал коммуникации с бизнесом появился в рамках деятельности Проектного офиса НОВИКОМа, созданного совместно с Ростехом. Он расширяет возможности взаимодействия с предприятиями промышленного комплекса и повышает прозрачность инструментов поддержки. Новый формат сокращает путь до подачи заявки, а следовательно, ускоряет запуск инвестиционных проектов.
Основной задачей Проектного офиса является содействие предприятиям ключевых отраслей экономики в получении государственной поддержки. Опираясь на уникальный опыт и огромную базу знаний, накопленную за 10 лет работы в контуре госкорпорации, банк обеспечивает комплексное сопровождение клиентов – от подбора инструментов льготного финансирования до получения субсидии.
"Первые результаты работы нашего Проектного офиса полностью оправдывают возложенные на него ожидания. Это действительно эффективный механизм, благодаря которому работа с мерами господдержки ведется на качественно новом уровне. За пять месяцев через Проектный офис мы получили десятки заявок от предприятий госкорпорации "Ростех" по планируемым к реализации проектам, направленным на производство гражданской продукции. Такой интерес подтверждает востребованность созданной инфраструктуры и необходимость дальнейшего внедрения новых инструментов взаимодействия. Запуск собственной страницы на Портале российских технологий позволит нам расширить клиентскую базу, а промышленным предприятиям – подобрать оптимальный инструментарий для реализации проектов развития", – заявил заместитель председателя правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба банка.
Раздел НОВИКОМа на Портале российских технологий станет одним из инструментов работы Проектного офиса. В первые дни после запуска страницы интерес к мерам государственной поддержки проявили более ста потенциальных клиентов.
Реклама, АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, erid: F7NfYUJCUneTUxqkkmV6
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
