Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос почти на 50% за 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2025 год на 46,6% и составил 97,7 миллиарда рублей. В целом оборот организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий – в сфере ИТ и связи, ИКТ, составил 203,4 миллиарда рублей и увеличился на 21,9% по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал результаты впечатляющими, особенно с учетом текущей экономической ситуации.

"Мы продолжаем удерживать позиции одного из ведущих ИТ-хабов страны. В первую очередь, благодаря высокому профессионализму наших ИТ-специалистов и эффективности тех мер поддержки, которые мы разрабатываем для них. Второй год подряд в этом направлении работа регионального правительства признается ИТ-сообществом самой эффективной в стране. И меры поддержки "не застывают" в исходном виде, а видоизменяются, когда ИТ-специалисты говорят правительству, что в этом есть необходимость. Продолжаем работать над созданием самых благоприятных условий для развития технологий в стране", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Нижегородская область лидирует по итогам 2025 года в рейтинге, оценивающем эффективность мер поддержки ИТ-сектора, который составляется российским объединением разработчиков программного обеспечения "Руссофт". Он формируется на основе "обратной связи" самих ИТ-компаний региона. В прошлом году нижегородские меры поддержки были признаны самыми эффективными в стране. Составители рейтинга особо отметили активное привлечение ИТ-специалистов из-за пределов Нижегородской области.

За январь-ноябрь 2025 года нижегородские ИТ-компании увеличили среднесписочную численность сотрудников на 8,7% - до 22,2 тысячи человек.

"Общее число нижегородцев, задействованных в работе ИКТ-сектора, превысило 40 тысяч человек. Этому поспособствовала уникальная по своим условиям мера поддержки – компенсация НДФЛ за привлеченных в Нижегородскую область сотрудников из других регионов и стран. Благодаря этой программе в 2025 году мы привлекли в регион более 1200 новых ИТ-специалистов. Недавно эта мера была упрощена – стало легче получить компенсацию половины от уплаченной суммы НДФЛ за "дистанционных" сотрудников. Теперь им не требуется трехлетний стаж работы – достаточно трех месяцев подтвержденного стажа", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Он добавил, что аналогичные условия работают и с возмещением 20% НДФЛ за привлеченный непрофильный персонал ИТ-компаний. Этот инструмент поддержки остается одним из самых востребованных у нижегородских ИТ-компаний и позволяет привлекать в регион лидеров рынка технологий. Программа предусматривает и возмещение 100% НДФЛ за привлечение в регион ИТ-специалистов для очной работы. В таком случае необходим стаж работы в ИТ-компании не менее одного месяца за каждый из последних трех лет до релокации.

Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в регионе также создан собственный реестр ИТ-стартапов, вхождение в который позволяет молодым компаниям в упрощенном порядке получить государственную аккредитацию Минцифры РФ и претендовать на комплекс мер поддержки. Налоговые льготы и преференции уже доступны 80% компаний из реестра, получившим аккредитацию.

Кроме того, нижегородские разработчики ПО получают компенсацию в размере 20 миллионов рублей за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, что позволяет ИТ-компаниям вернуть недополученный доход и выйти за пределы региона, а покупателям – выгоднее приобрести отечественное ПО. Сейчас мера поддержки по возмещению 50% от стоимости ПО при продаже субъектам МСП со скидкой актуализируется.