Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год
Нижегородская область
 
11:27 03.03.2026
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год - РИА Новости, 03.03.2026
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год
Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос почти на 50% за 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.03.2026
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин, нижегородская область
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область
Нижегородский ИТ-сектор вырос почти в 1,5 раза за 2025 год

Нижегородские области заявили о росте ИТ-сектора в регионе в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос почти на 50% за 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2025 год на 46,6% и составил 97,7 миллиарда рублей. В целом оборот организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий – в сфере ИТ и связи, ИКТ, составил 203,4 миллиарда рублей и увеличился на 21,9% по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал результаты впечатляющими, особенно с учетом текущей экономической ситуации.
"Мы продолжаем удерживать позиции одного из ведущих ИТ-хабов страны. В первую очередь, благодаря высокому профессионализму наших ИТ-специалистов и эффективности тех мер поддержки, которые мы разрабатываем для них. Второй год подряд в этом направлении работа регионального правительства признается ИТ-сообществом самой эффективной в стране. И меры поддержки "не застывают" в исходном виде, а видоизменяются, когда ИТ-специалисты говорят правительству, что в этом есть необходимость. Продолжаем работать над созданием самых благоприятных условий для развития технологий в стране", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородская область лидирует по итогам 2025 года в рейтинге, оценивающем эффективность мер поддержки ИТ-сектора, который составляется российским объединением разработчиков программного обеспечения "Руссофт". Он формируется на основе "обратной связи" самих ИТ-компаний региона. В прошлом году нижегородские меры поддержки были признаны самыми эффективными в стране. Составители рейтинга особо отметили активное привлечение ИТ-специалистов из-за пределов Нижегородской области.
За январь-ноябрь 2025 года нижегородские ИТ-компании увеличили среднесписочную численность сотрудников на 8,7% - до 22,2 тысячи человек.
"Общее число нижегородцев, задействованных в работе ИКТ-сектора, превысило 40 тысяч человек. Этому поспособствовала уникальная по своим условиям мера поддержки – компенсация НДФЛ за привлеченных в Нижегородскую область сотрудников из других регионов и стран. Благодаря этой программе в 2025 году мы привлекли в регион более 1200 новых ИТ-специалистов. Недавно эта мера была упрощена – стало легче получить компенсацию половины от уплаченной суммы НДФЛ за "дистанционных" сотрудников. Теперь им не требуется трехлетний стаж работы – достаточно трех месяцев подтвержденного стажа", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Он добавил, что аналогичные условия работают и с возмещением 20% НДФЛ за привлеченный непрофильный персонал ИТ-компаний. Этот инструмент поддержки остается одним из самых востребованных у нижегородских ИТ-компаний и позволяет привлекать в регион лидеров рынка технологий. Программа предусматривает и возмещение 100% НДФЛ за привлечение в регион ИТ-специалистов для очной работы. В таком случае необходим стаж работы в ИТ-компании не менее одного месяца за каждый из последних трех лет до релокации.
Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в регионе также создан собственный реестр ИТ-стартапов, вхождение в который позволяет молодым компаниям в упрощенном порядке получить государственную аккредитацию Минцифры РФ и претендовать на комплекс мер поддержки. Налоговые льготы и преференции уже доступны 80% компаний из реестра, получившим аккредитацию.
Кроме того, нижегородские разработчики ПО получают компенсацию в размере 20 миллионов рублей за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, что позволяет ИТ-компаниям вернуть недополученный доход и выйти за пределы региона, а покупателям – выгоднее приобрести отечественное ПО. Сейчас мера поддержки по возмещению 50% от стоимости ПО при продаже субъектам МСП со скидкой актуализируется.
"Для нижегородских ИТ-компаний, разрабатывающих ПО, действуют и пониженные ставки по УСН. Для региональных центров обработки и хранения данных, введенных в эксплуатацию в этом году, доступна льгота по налогу на имущество, для телекоммуникации – инвестиционный налоговый вычет", - отмечается в сообщении.
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская область
 
 
