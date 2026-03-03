https://ria.ru/20260303/nikolaev-2078105006.html
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2026
